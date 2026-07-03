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¿Se equivocó el árbitro al anular gol de Croacia ante Portugal? La FIFA se pronunció sobre la polémica

El rector del fútbol internacional se amparó en la tecnología con el Data de Connected Ball Technology para tomar posición sobre el gol de Josko Gvardiol. La anotación le hubiera dado un empate a Croacia, que terminó eliminada del Mundial 2026.

  • Los jugadores de Croacia reclamaron la acción que les quitó el gol, en los últimos ,minutos del partido contra Portugal. FOTO TOMADAX@TheRefereeNews
    Los jugadores de Croacia reclamaron la acción que les quitó el gol, en los últimos ,minutos del partido contra Portugal. FOTO TOMADAX@TheRefereeNews
Agencia AFP
hace 1 hora
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La FIFA avaló la decisión del árbitro de anular un gol de última hora de Josko Gvardiol que hubiera dado a Croacia un empate en el partido de dieciseisavos de final del Mundial que perdió 2-1 ante Portugal.

La anotación de Gvardiol fue anulada por el juez noruego Espen Eskås por intervención del VAR, con el uso de un chip en el balón que detectó un pequeño toque de Igor Matanovic que dejó en fuera de juego a Mario Pasalic e invalidó la jugada.

También le puede interesar: En medio de la polémica, Luka Modric se va del Mundial tras un gol anulado en el minuto 102 en la victoria de Portugal 2-1

La bola rematada a la roja por el zaguero del Manchester City había pasado por Pasalic.

“La data de Connected Ball Technology”, el sistema de chip en la pelota, “probó que hubo contacto” de Matanovic “en la construcción del gol” y “el árbitro correctamente emitió offside y anuló el gol”, dijo la FIFA en una nota.

Los sensores “son capaces de determinar cualquier contacto por ligero que sea, mostrados a los espectadores en la transmisión de TV como un ‘cardiograma’”, agregó.

Según las imágenes en la difusión oficial del duelo, el gráfico mostró una variación cuando la esférica pasó por Matanovic.

Vea además: Nueva polémica en el Mundial: invalidan anotación de Ronaldo, ¿si era gol de Cristiano?

La decisión fue duramente criticada por la eliminada Croacia.

“El fútbol debe ser justo y estas decisiones deben serlo, pero se nos ha ido de las manos lo del VAR”, dijo el seleccionador ajedrezado, Zlatko Dalic, en rueda de prensa, aunque felicitó a Portugal y evitó “entrar” a más profundidad a la discusión sobre el videoarbitraje.

“Se ha podido ver hasta qué punto se han matado literalmente las emociones”, comentó, sin embargo, Dalic.

“No digo que, a veces, el VAR no pueda ser de ayuda, pero mata las emociones, mata todo lo que hay dentro de ti, mata lo que estás viviendo”, lamentó.

Croacia se puso en ventaja con gol de Ivan Perisic (53’) y Portugal se remontó con tantos de Cristiano Ronaldo de penalti (68’) y Gonçalo Ramos (90+4’).

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La anulación de la diana de Gvardiol (90+15’) marcó el cierre del cotejo y la clasificación de Portugal para octavos, donde se medirá a España el lunes en Arlington, en las afueras de Dallas.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la FIFA respaldó la anulación del gol de Croacia contra Portugal en el Mundial 2026?
La FIFA explicó que la decisión fue correcta porque la tecnología Connected Ball Technology, incorporada al balón oficial, detectó un contacto previo de Igor Matanovic durante la jugada. Ese toque dejó en posición de fuera de juego a Mario Pasalic, por lo que el gol de Josko Gvardiol fue invalidado tras la intervención del VAR.
¿Qué mostró la tecnología Connected Ball en el gol anulado de Croacia ante Portugal?
Según la FIFA, el sistema instalado en el balón registró un contacto de Igor Matanovic durante la construcción de la jugada. Los sensores detectaron ese toque y la información fue utilizada para confirmar la existencia del fuera de juego que llevó a anular la anotación de Josko Gvardiol.
¿Por qué fue invalidado el gol de Josko Gvardiol frente a Portugal?
El gol fue anulado porque, después del toque detectado por la tecnología del balón, Mario Pasalic quedó en posición de fuera de juego e intervino en la acción previa a la anotación. Con esa evidencia, el árbitro Espen Eskås mantuvo la decisión de invalidar el tanto.
¿Qué dijo la FIFA sobre el uso del chip en el balón durante la polémica entre Croacia y Portugal?
La FIFA señaló que el sistema Connected Ball Technology permite identificar cualquier contacto con el balón, incluso si es muy leve. Esa información se representa mediante un gráfico que muestra el momento exacto del impacto y sirve como apoyo para las decisiones arbitrales relacionadas con el fuera de juego.
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