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Gianni Infantino fue denunciado ante la Comisión de Ética del COI por caso Balogun en el Mundial 2026, ¿está en problemas?

La denuncia interpuesta por la ONG FairSquare ante la Comisión de Ética en Lausana, Suiza, dejó al presidente de la Fifa en una posición de vulnerabilidad inédita frente a sus acciones en el Mundial de Norteamérica 2026.

  • El detonante es el ‘caso Balogun’: la suspensión exprés de un castigo disciplinario que permitió al delantero estadounidense jugar en el Mundial 2026 tras la intervención directa de Donald Trump. FOTO: Getty / AFP
    El detonante es el ‘caso Balogun’: la suspensión exprés de un castigo disciplinario que permitió al delantero estadounidense jugar en el Mundial 2026 tras la intervención directa de Donald Trump. FOTO: Getty / AFP
  • El presidente de la Fifa, Gianni Infantino. FOTO: Getty
    El presidente de la Fifa, Gianni Infantino. FOTO: Getty
  • Folarin Balogun, delantero del Mónaco de Francia y la Selección de Estados Unidos. FOTO: Getty
    Folarin Balogun, delantero del Mónaco de Francia y la Selección de Estados Unidos. FOTO: Getty
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 48 minutos
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El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, se encuentra contra las cuerdas luego de que la organización de derechos humanos FairSquare presentara este miércoles 15 de julio una denuncia formal ante la Comisión de Ética del Comité Olímpico Internacional (COI) en Lausana, Suiza, situando al dirigente en el centro de una tormenta que amenaza su continuidad en el olimpismo.

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La acusación es contundente: por haber vulnerado de forma reiterada la neutralidad política de la Carta Olímpica debido a su estrecha y pública relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que la Fifa le “perdonara” una sanción a un jugador en el Mundial de Norteamérica.

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino. FOTO: Getty
El presidente de la Fifa, Gianni Infantino. FOTO: Getty

El detonante de la polémica: una llamada presidencial

Y es que el epicentro de la crisis radica en el denominado ‘caso Balogun’. En la Copa del Mundo 2026, el delantero estadounidense Folarin Balogun fue expulsado con tarjeta roja directa ante Bosnia y Herzegovina por una infracción sobre Tarik Muharemovic, lo que terminó en una suspensión automática de un partido sin opción a apelación.

Sin embargo, tras una llamada telefónica directa de Donald Trump a Infantino, el panorama cambió drásticamente. El 5 de julio, el comité disciplinario de la Fifa suspendió el castigo bajo un periodo de prueba de un año, amparándose en el Artículo 27 de su Código Disciplinario.

La polémica decisión, de carácter unilateral y sin precedentes, fue tomada por el presidente del comité, Mohammad Al Kamali, permitiendo a Balogun disputar los octavos de final contra Bélgica. Aunque Infantino defendió la independencia de la federación alegando la ausencia de interferencia externa, el caso levantó sospechas de trato de favor político.

A raíz de lo ocurrido, Balogun pudo jugar -sin mucho éxito- contra Bélgica, acción que no sirvió de nada, ya que la selección de Estados Unidos terminó perdiendo 4-1, quedando eliminada del Mundial en medio de los señalamientos. Diferentes equipos se pronunciaron en contra de lo ocurrido.

Folarin Balogun, delantero del Mónaco de Francia y la Selección de Estados Unidos. FOTO: Getty
Folarin Balogun, delantero del Mónaco de Francia y la Selección de Estados Unidos. FOTO: Getty

Las presuntas vulneraciones bajo sospecha

La denuncia de FairSquare sostiene la existencia de cinco infracciones claras de neutralidad y aporta indicios (prima facie) de otras dos vulneraciones graves. Los puntos clave de la acusación son:

-Aquiescencia ante presiones políticas: La flexibilización extrema de la normativa disciplinaria tras la llamada del mandatario estadounidense.

-Campaña de recopilación de datos: La promoción de una plataforma digital para aficionados del Mundial 2026 sospechosa de captar datos vinculados a la campaña electoral de Trump.

-Manifestaciones públicas de apoyo: Acciones proselitistas que incluyen la entrega del premio especial “Fifa Peace Prize” a Trump en diciembre de 2025 y publicaciones favorables en redes sociales.

Un frente ético en aumento

Infantino, quien es miembro activo del COI desde 2020, está obligado a mantener una estricta imparcialidad en sus funciones como presidente del máximo ente del fútbol mundial.

La directora del organismo olímpico, Kirsty Coventry, ya advirtió que ningún miembro está exento de investigación y que para activar el protocolo ético solo se requería la presentación de una queja formal, un requisito que ya se ha concretado.

Esta acción se suma a una denuncia previa ante la propia Fifa respaldada por la Federación Noruega de Fútbol y cincuenta miembros del Parlamento Europeo.

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Bloque de preguntas frecuentes

¿En qué consiste exactamente el Artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA y cómo se aplicó a Balogun?
El Artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA fue la herramienta jurídica que utilizó el comité disciplinario del organismo para suspender la sanción automática de Folarin Balogun por un periodo de prueba de un año, permitiéndole volver a jugar de inmediato. La noticia no detalla el contenido textual ni las condiciones técnicas de dicho artículo, pero sí especifica que su aplicación en este caso fue una medida excepcional y sin precedentes en los registros públicos de la federación.
¿Quién es Mohammad Al Kamali y qué rol tuvo en la polémica?
Mohammad Al Kamali es el presidente del comité disciplinario de la FIFA y el directivo que firmó, de manera unilateral, la resolución del 5 de julio para levantar el castigo al delantero estadounidense. Su intervención es uno de los puntos más críticos de la controversia, ya que fuentes internas del organismo señalaron que este procedimiento de toma de decisiones individual no cuenta con antecedentes registrados en la institución.
¿Qué es el “Fifa Peace Prize” y cuándo se le entregó a Donald Trump?
El “Fifa Peace Prize” (Premio de la Paz de la FIFA) es un galardón especial que Gianni Infantino entregó a Donald Trump en diciembre de 2025. La denuncia presentada por la ONG FairSquare señala este reconocimiento y los gestos públicos de apoyo de Infantino en redes sociales como pruebas de una presunta campaña de respaldo político que viola la neutralidad del COI. La noticia no detalla si este premio existía con anterioridad o si fue creado específicamente para el mandatario estadounidense.
¿Cómo se vincula la aplicación de aficionados del Mundial 2026 con la campaña electoral de Trump?
La denuncia sostiene que Gianni Infantino promovió de forma activa una plataforma web oficial de la FIFA dirigida a los aficionados de la Copa del Mundo 2026 con el fin de captar datos personales. Según FairSquare, dicha recopilación formó parte de una estrategia digital vinculada directamente a entidades asociadas con la campaña política de Donald Trump. La noticia no revela qué tipo de datos se recolectaban ni cuáles son las empresas o entidades específicas que habrían recibido esa información.
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