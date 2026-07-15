Gianni Infantino fue denunciado ante la Comisión de Ética del COI por caso Balogun en el Mundial 2026, ¿está en problemas?

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, se encuentra contra las cuerdas luego de que la organización de derechos humanos FairSquare presentara este miércoles 15 de julio una denuncia formal ante la Comisión de Ética del Comité Olímpico Internacional (COI) en Lausana, Suiza, situando al dirigente en el centro de una tormenta que amenaza su continuidad en el olimpismo.
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La acusación es contundente: por haber vulnerado de forma reiterada la neutralidad política de la Carta Olímpica debido a su estrecha y pública relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que la Fifa le “perdonara” una sanción a un jugador en el Mundial de Norteamérica.