Gianni Infantino fue denunciado ante la Comisión de Ética del COI por caso Balogun en el Mundial 2026, ¿está en problemas?

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, se encuentra contra las cuerdas luego de que la organización de derechos humanos FairSquare presentara este miércoles 15 de julio una denuncia formal ante la Comisión de Ética del Comité Olímpico Internacional (COI) en Lausana, Suiza, situando al dirigente en el centro de una tormenta que amenaza su continuidad en el olimpismo. Le puede interesar: De cargarlo cuando era bebé a enfrentarlo en la final del Mundial: Lionel Messi y Lamine Yamal, más allá del destino La acusación es contundente: por haber vulnerado de forma reiterada la neutralidad política de la Carta Olímpica debido a su estrecha y pública relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que la Fifa le “perdonara” una sanción a un jugador en el Mundial de Norteamérica.

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino. FOTO: Getty

El detonante de la polémica: una llamada presidencial

Y es que el epicentro de la crisis radica en el denominado ‘caso Balogun’. En la Copa del Mundo 2026, el delantero estadounidense Folarin Balogun fue expulsado con tarjeta roja directa ante Bosnia y Herzegovina por una infracción sobre Tarik Muharemovic, lo que terminó en una suspensión automática de un partido sin opción a apelación. Sin embargo, tras una llamada telefónica directa de Donald Trump a Infantino, el panorama cambió drásticamente. El 5 de julio, el comité disciplinario de la Fifa suspendió el castigo bajo un periodo de prueba de un año, amparándose en el Artículo 27 de su Código Disciplinario. La polémica decisión, de carácter unilateral y sin precedentes, fue tomada por el presidente del comité, Mohammad Al Kamali, permitiendo a Balogun disputar los octavos de final contra Bélgica. Aunque Infantino defendió la independencia de la federación alegando la ausencia de interferencia externa, el caso levantó sospechas de trato de favor político. A raíz de lo ocurrido, Balogun pudo jugar -sin mucho éxito- contra Bélgica, acción que no sirvió de nada, ya que la selección de Estados Unidos terminó perdiendo 4-1, quedando eliminada del Mundial en medio de los señalamientos. Diferentes equipos se pronunciaron en contra de lo ocurrido.

Folarin Balogun, delantero del Mónaco de Francia y la Selección de Estados Unidos. FOTO: Getty

Las presuntas vulneraciones bajo sospecha

La denuncia de FairSquare sostiene la existencia de cinco infracciones claras de neutralidad y aporta indicios (prima facie) de otras dos vulneraciones graves. Los puntos clave de la acusación son: -Aquiescencia ante presiones políticas: La flexibilización extrema de la normativa disciplinaria tras la llamada del mandatario estadounidense. -Campaña de recopilación de datos: La promoción de una plataforma digital para aficionados del Mundial 2026 sospechosa de captar datos vinculados a la campaña electoral de Trump. -Manifestaciones públicas de apoyo: Acciones proselitistas que incluyen la entrega del premio especial “Fifa Peace Prize” a Trump en diciembre de 2025 y publicaciones favorables en redes sociales.

Un frente ético en aumento

Infantino, quien es miembro activo del COI desde 2020, está obligado a mantener una estricta imparcialidad en sus funciones como presidente del máximo ente del fútbol mundial. La directora del organismo olímpico, Kirsty Coventry, ya advirtió que ningún miembro está exento de investigación y que para activar el protocolo ético solo se requería la presentación de una queja formal, un requisito que ya se ha concretado. Esta acción se suma a una denuncia previa ante la propia Fifa respaldada por la Federación Noruega de Fútbol y cincuenta miembros del Parlamento Europeo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . También le puede interesar: Ocho jugadores de equipos paisas fueron llamados a la Selección Colombiasub-19 para Juegos Centroamericanos

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