“Es una locura llegar a dos finales del Mundial”: Lionel Messi, diez años después de “amenazar” con no volver a la Selección

Bien dicen que nada llega tarde, sino en el momento indicado. Con 39 años, Lionel Messi jugará su segunda final mundialista y luchará por llevar a la Selección de Argentina a convertirse en la primera en ganar el bicampeonato en el Mundial desde que Brasil lo consiguió en 1962. Hace diez años, cuando tenía 29, después de perder contra Chile la final de la Copa América Centenario, que se jugó en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde se disputará la final del Mundial de Norteamérica el próximo domingo, manifestó que no volvería a jugar con la Selección de su país: “es increíble, pero no se me da”, manifestó.

Se pensó que no volvería. Hablaron con él. Lo convencieron. Siguió. Cinco años después llegó su primer premio: ganó la Copa América del 2021 en Brasil, contra su gran rival. Tenía 34 años y, entonces, inició su época más ganadora con la selección nacional. Al año siguiente ganó el Mundial de Qatar. En 2024 se quedó con el torneo continental. El próximo 19 de julio jugará su segunda final de un Mundial.

¿Qué dijo Lionel Messi después de la clasificación a la final del Mundial?

“Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas”, afirmó el miércoles Lionel Messi tras la victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales, un triunfo que clasificó a la Albiceleste para la final del Mundial 2026 contra España. “Vivimos sensaciones especiales, creo que el grupo lo sintió y sabíamos que no era una victoria más, que era una victoria importante, la cual el pueblo argentino la quería, nosotros también”, señaló Messi respecto a la histórica rivalidad con Inglaterra.

“Sin mezclar nada, no deja de ser un partido especial”, destacó. “Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejamos de creer, de intentarlo con juego”, señaló el capitán, y añadió: “Los metimos en un arco y la verdad que es una felicidad enorme”.

Messi destacó además que su selección volverá a disputar una final del mundo: “Volvemos a posicionar a Argentina entre los dos mejores”, dijo y pidió a los hinchas “que lo disfruten y lo vivan como lo están haciendo”. Sobre el equipo, el 10 destacó que “este grupo cuando se junta y está unido siempre da un plus”. “Este grupo creo que ya no le debe nada a nadie, demostró que da el máximo siempre, le dio muchísima alegría al pueblo argentino durante todos estos años”, señaló Messi.

Para el capitán, después de la eliminación en semifinales de la Copa América 2019, “el grupo hizo un clic y a partir de ahí empezó a conseguir todo lo que consiguió y vivir momentos inolvidables”. “Como siempre, ahora será lo que Dios quiera”, añadió de cara a la final del domingo ante España. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .