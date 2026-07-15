“Es una locura llegar a dos finales del Mundial”: Lionel Messi, diez años después de “amenazar” con no volver a la Selección

Bien dicen que nada llega tarde, sino en el momento indicado. Con 39 años, Lionel Messi jugará su segunda final mundialista y luchará por llevar a la Selección de Argentina a convertirse en la primera en ganar el bicampeonato en el Mundial desde que Brasil lo consiguió en 1962.
Hace diez años, cuando tenía 29, después de perder contra Chile la final de la Copa América Centenario, que se jugó en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde se disputará la final del Mundial de Norteamérica el próximo domingo, manifestó que no volvería a jugar con la Selección de su país: “es increíble, pero no se me da”, manifestó.