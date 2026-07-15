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Este fue el legado de Iván Darío González, el reconocido locutor de la Universidad de Antioquia que falleció en Medellín

Durante más de tres décadas estuvo en la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia. Es considerado un referente de la radio pública y cultural. Estudiantes, docentes y oyentes lamentan su muerte.

  • Iván Darío decía que por accidente fue a dar a la Emisora Cultura de la Universidad de Antioquia, en 1976. Luego, en 1983 comenzó a programar la música y a realizar trabajo de locución. Foto: Cortesía
    Iván Darío decía que por accidente fue a dar a la Emisora Cultura de la Universidad de Antioquia, en 1976. Luego, en 1983 comenzó a programar la música y a realizar trabajo de locución. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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No solo en la Universidad de Antioquia lamentan el fallecimiento de Iván Darío González, este miércoles en Medellín. También los amantes de la radio, que durante tres décadas disfrutaron de la calidez de su voz y la potencia de sus relatos.

Además de liderar los espacios radiales en la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia, Iván Darío era considerado un formador y mentor de estudiantes que se acercaron a él para aprender un oficio que desempeñó con pasión y profesionalismo.

Lea también: El magnetismo de la radio cultural

“La labor mía en la emisora fue en producción. En 1983 entro como empleado de nómina y empiezo como programador y locutor. Lo más agradable fue el contacto con los estudiantes. Yo fui uno de ellos y sufrí. No tener plata, andar de pegado para poder ver cómo se hacía la radio. Entonces le cogí afecto a los estudiantes y me convertí en un tutor. Un consejero”, dijo meses antes de su muerte Iván Darío.

La comunidad universitaria expresó “toda la gratitud, de corazón, para el gran ser humano y profesional que fue Iván Darío. Un hombre solidario, colaborador, paciente, ejemplar en su trabajo y como persona”.

Luis Alberto Luis Mogollón Gil, quien fue jefe de redacción de Caracol Radio en Medellín, indicó que Iván fue un hombre solidario, colaborador, paciente, ejemplar en su trabajo y como personal. Inolvidable voz, generosa presencia en nuestra querida Emisora de la Universidad de Antioquia”.

Si bien Iván Darío exploró lo comercial muy joven, siempre manifestó que la radio pública y cultural lo fue todo para él.

El periodista Felipe Sosa Vargas, se refirió a Iván Darío como “un gran señor. Muy generoso con su conocimiento con los que no sabíamos nada de la radio, pero que llegábamos allí con ganas de aprender”.

El legado de Iván Darío en la radio pública y cultural de Antioquia es invaluable. Cuentan que, incluso, luego de jubilado seguía ligado a los micrófonos y caminaba por el edificio de la emisora, en el centro de Medellín, saludando con el cariño y la sencillez de siempre a sus antiguos compañeros.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo influyó la propia experiencia de juventud de Iván Darío González en su rol como mentor de los estudiantes universitarios?
Al haber sido un estudiante con dificultades económicas que “andaba de pegado” para aprender, desarrolló un afecto especial que lo impulsó a convertirse en tutor, consejero y un profesional sumamente generoso con quienes no sabían nada de radio.
¿Qué diferencia fundamental encontraba Iván Darío entre la radio comercial y la radio pública-cultural, según su trayectoria de vida?
Aunque tuvo un paso temprano por la radio comercial, el artículo destaca que para él la radio pública y cultural “lo fue todo”. Invita a analizar cómo su labor de producción, programación y locución durante tres décadas en la Emisora de la UdeA representaba un propósito de vida que iba más allá del negocio del entretenimiento.
¿Cómo se evidencia el vínculo de Iván Darío con la radio y la Universidad de Antioquia?
Su legado no se limitó a sus años de contrato, sino que, incluso después de haberse jubilado, seguía asistiendo al edificio de la emisora en el centro de Medellín para saludar y mantener vivo el contacto con sus compañeros, demostrando que la radio era su verdadero hogar.
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