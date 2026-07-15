Este fue el legado de Iván Darío González, el reconocido locutor de la Universidad de Antioquia que falleció en Medellín

No solo en la Universidad de Antioquia lamentan el fallecimiento de Iván Darío González, este miércoles en Medellín. También los amantes de la radio, que durante tres décadas disfrutaron de la calidez de su voz y la potencia de sus relatos.

Además de liderar los espacios radiales en la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia, Iván Darío era considerado un formador y mentor de estudiantes que se acercaron a él para aprender un oficio que desempeñó con pasión y profesionalismo.

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“La labor mía en la emisora fue en producción. En 1983 entro como empleado de nómina y empiezo como programador y locutor. Lo más agradable fue el contacto con los estudiantes. Yo fui uno de ellos y sufrí. No tener plata, andar de pegado para poder ver cómo se hacía la radio. Entonces le cogí afecto a los estudiantes y me convertí en un tutor. Un consejero”, dijo meses antes de su muerte Iván Darío.

La comunidad universitaria expresó “toda la gratitud, de corazón, para el gran ser humano y profesional que fue Iván Darío. Un hombre solidario, colaborador, paciente, ejemplar en su trabajo y como persona”.