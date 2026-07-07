¿Con ayuda? Así fue el gol que le anularon a Egipto tras polémico llamado del VAR

La Selección de Egipto sorprendió a la albiceleste con un gol marcado al minuto 15 de Yasser Ibrahim. En el segundo tiempo, al minuto 67, Mostafa Ziko marcó el segundo gol de los faraones. Previo a eso, un gol anulado al mismo jugador encendió la polémica.
Al minuto 60 Egipto, en los pies de Ziko, empezaba a consolidar la sorpresa marcando el 2-0 parcial, sin embargo, el árbitro francés Letexier ante el llamado del VAR, revisó una infracción contra el defensa Lisando Martínez cerca al área del arquero africano.