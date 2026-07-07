Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Efecto Balogun: Francia e Inglaterra piden ante la Fifa levantar sanciones contra Olise y Quansah

El extremo francés fue amonestado ante Paraguay y el defensa inglés vio la roja en el partido ante México. Las reclamaciones trascienden lo deportivo.

  • Jarell Quansah y Michael Olise recibieron una roja y una amarilla respectivamente en sus llaves de octavos de final. Foto: Xinhua
    Jarell Quansah y Michael Olise recibieron una roja y una amarilla respectivamente en sus llaves de octavos de final. Foto: Xinhua
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Tras la confirmada intervención de Donald Trump ante la Fifa para que se le levantara la sanción al jugador de EE. UU., Folarin Balogun, el Mundial parece atravesar una crisis de autoridad disciplinaria, pues las federaciones de Francia e Inglaterra han solicitado al máximo órgano del fútbol que se revisen y anulen las sanciones a Michael Olise y Jarell Quansah, respectivamente.

La polémica surgió cuando la Fifa anunció un día antes del encuentro ante Bélgica que la tarjeta roja directa recibida por Balogun ante Bosnia y Herzegovina quedara en suspensión probatoria por un año, permitiéndole al futbolista jugar los octavos de final. La medida se tomó tras una intervención directa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien llamó personalmente a Gianni Infantino para solicitar la revisión de la expulsión de su figura.

En el caso de Inglaterra, al minuto 54, el defensa Jarell Quansah vio la tarjeta roja tras una falta sobre el mexicano Jesús Gallardo. Inicialmente, el árbitro Alireza Faghani no lo expulsó, pero tras la intervención del VAR, liderado en ese encuentro por Nicolás Gallo, cambió la decisión y dejó en ese entonces a los ingleses con 10 hombres.

Lea también: UEFA cuestiona a la FIFA por levantar la suspensión de Folarin Balogun durante el Mundial 2026: “Ha cruzado una línea roja”

Ante esa decisión, el jugador del Bayer Leverkusen se perderá el partido de cuartos de final ante Noruega, que llega luego de dejar en el camino a Brasil.

La solicitud para que dicha sanción sea levantada trascendió el ámbito futbolístico y ha escalado hasta el Parlamento de ese país. El político del Partido Laboralista, Noah Law, envió una carta oficial a la FIFA instando a retrasar la suspensión del defensor.

Law alude a lo ocurrido con Balogun y aunque reconoció que, si bien la expulsión pudo ser técnicamente correcta, es injustificable que un jugador se beneficie de una suspensión diferida mientras otros no.

“La integridad de cualquier gran torneo internacional depende de que dichas reglas se apliquen por igual a todas las naciones participantes”, señaló el parlamentario en la misiva enviada.

Por el lado de los galos, la Federación Francesa de Fútbol ha apelado la tarjeta amarilla que recibió Michael Olise en la victoria 1-0 sobre Paraguay. El extremo del Bayern Múnich fue amonestado tras un incidente con Matías Galarza, quien simuló un golpe en el rostro cuando las imágenes mostraron que Olise solo lo había sujetado de la camiseta.

Ahora el dilema lo tiene la Fifa si accede a las peticiones de las dos potencias europeas., devaluando las decisiones arbitrales, o si las rechaza y aumenta las acusaciones de un presunto favoritismo extremo hacia el país anfitrión que se despidió luego de la derrota ante Bélgica.

Siga leyendo: Selecciones cuestionan decisión de la Fifa sobre roja de Balogun: “Trump no debería decir nada”

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos