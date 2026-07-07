Perfil de Mauricio Gómez Amín, el liberal que se la jugó por De la Espriella desde el principio y ahora será su ministro de Comercio

El excongresista Mauricio Gómez Amín será el ministro de Comercio en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Llega después de haber sido uno de los primeros en haber apoyado al hoy presidente electo para las elecciones presidenciales. Hasta mediados de mayo, Gómez fue senador por el Partido Liberal. En ese momento renunció al partido y a su curul para dedicarse de lleno a la campaña. Antes de apoyar a De la Espriella, Gómez Amín fue precandidato presidencial y se perfiló para ser el candidato oficial del Partido Liberal. Sin embargo, se bajó para apoyar a De la Espriella en diciembre de 2025, a seis meses de la primera vuelta. Por eso, su nombramiento era de esperarse; fue uno de los que más han estado en el “sonajero” del gabinete de De la Espriella. Más aún cuando ya se venía premiando a otros perfiles que acompañaron al litigante desde el principio. Entre ellos, el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo.

De hecho, Gómez Amín había sonado, inicialmente, para Interior. Su pasado reciente en el Partido Liberal y su experiencia legislativa lo perfilaban para esa cartera política. Pero llegó a Comercio. Gómez Amín fue jefe de debate durante la campaña. A su vez, lideró las relaciones políticas; en otras palabras, tendió puentes con diferentes sectores de la política tradicional. Mientras De la Espriella hablaba contra “los de siempre”, quien será ministro de Comercio buscaba sus apoyos, pero de manera disimulada. Tras el anuncio, Amín, a través de un mensaje en su cuenta de X, le agradeció a Abelardo por la designación: “Por la confianza depositada en mí al designarme como Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia”.

Y aseguró que ahora “asumo esta responsabilidad con honor, compromiso y la firme convicción de trabajar incansablemente por una Colombia más competitiva, productiva y abierta al mundo, contribuyendo a la construcción de la Patria Milagro que tanto anhelan los colombianos”.

Es oriundo de Barranquilla, lo que también se interpreta como un guiño a la región Caribe. Desde la campaña, Abelardo De la Espriella ha insistido en que gobernará desde las regiones, y una de las principales será precisamente Barranquilla, ciudad donde reside y desde la que ha desarrollado buena parte de su actividad política. Allí recibió los resultados presidenciales. Gómez Amín es abogado de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Público, especialista en Gerencia Política y Gobernabilidad de la Universidad del Rosario y magíster en Gestión Pública de la Universidad de los Andes. Su paso por el Estado ha sido variado. Fue edil, concejal de Barranquilla, representante a la Cámara y senador de la República. Durante su trayectoria legislativa integró la Comisión Tercera del Senado, encargada de los asuntos económicos y fiscales.

Su renuncia

En mayo de este año renunció a su curul en el Senado para vincularse a la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella como jefe de debate. La salida, según dejó claro en una carta, no fue un simple relevo político, sino un portazo por razones de fondo: su incomodidad con lo que considera una “claudicación de las bancadas liberales frente al gobierno de Gustavo Petro”. “Mi renuncia al Partido Liberal Colombiano obedece a una razón de conciencia. Durante estos últimos cuatro años nunca me sentí cómodo con la forma en que las bancadas de Senado y Cámara, mayoritariamente y con contadas excepciones, terminaron plegándose a iniciativas legislativas inconvenientes y destructivas para Colombia y para la democracia, cediendo ante el impresentable gobierno de Gustavo Petro”, dijo en su momento Gómez Amín.