Perfil de Mauricio Gómez Amín, el liberal que se la jugó por De la Espriella desde el principio y ahora será su ministro de Comercio

El excongresista Mauricio Gómez Amín será el ministro de Comercio en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Llega después de haber sido uno de los primeros en haber apoyado al hoy presidente electo para las elecciones presidenciales.
Hasta mediados de mayo, Gómez fue senador por el Partido Liberal. En ese momento renunció al partido y a su curul para dedicarse de lleno a la campaña.
Antes de apoyar a De la Espriella, Gómez Amín fue precandidato presidencial y se perfiló para ser el candidato oficial del Partido Liberal. Sin embargo, se bajó para apoyar a De la Espriella en diciembre de 2025, a seis meses de la primera vuelta.
Por eso, su nombramiento era de esperarse; fue uno de los que más han estado en el “sonajero” del gabinete de De la Espriella.
Más aún cuando ya se venía premiando a otros perfiles que acompañaron al litigante desde el principio. Entre ellos, el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo.