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En vivo | Colombia ya juega contra Suiza en Vancouver: busca volver a cuartos de final después de 12 años

El seleccionado colombiano se enfrenta con los europeos este martes, desde las 3:00 p.m.

  • El futbolista Jhon Arias marcó el gol con lo que Colombia se metió a los octavos de final del Mundial de Norteamérica. Foto: Getty
    El futbolista Jhon Arias marcó el gol con lo que Colombia se metió a los octavos de final del Mundial de Norteamérica. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
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La Selección Colombia busca, contra Suiza, en el estadio de Vancouver, Canadá, la opción de jugar, por primera vez en su historia, seis partidos en una edición de un Mundial. El seleccionado colombiano quiere igualar, en Norteamérica 2026, su mejor presentación en el torneo más importante del fútbol.

En Brasil 2014 Colombia llegó a cuartos de final. En esa instancia enfrentó al equipo local. Perdió 2-1 en un juego memorable. Hubo lágrimas de futbolistas como James Rodríguez, que fue la gran figura del equipo nacional en esa Copa del Mundo.

12 años después, el equipo nacional, dirigido por Néstor Lorenzo y liderado por James Rodríguez, quien es su capitán, espera vencer a Suiza en el encuentro que inicia a las 3:00 p.m. para volver a esa instancia en el Mundial. Además, llegaría a su sexto partido por primera vez, gracias a la inclusión de los 16avos de final.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Los titulares de la Selección Colombia:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Luis Suárez, Luis Díaz.

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Siga leyendo: De Tumaco a Santa Marta: los colombianos que hicieron historia con la selección de Suiza

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál sería la alineación titular de la Selección Colombia contra Suiza hoy?
Colombia formará con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jéfferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Suárez como delantero titular.
¿Por qué no juega Jhon Córdoba el partido de Colombia contra Suiza?
El delantero Jhon Córdoba se pierde el partido de octavos de final debido a una lesión sufrida en el encuentro previo ante Ghana. Su lugar en el frente de ataque será ocupado por Luis Suárez
¿Qué récord histórico busca la Selección Colombia en el Mundial 2026 si vence a Suiza?
Si Colombia derrota a Suiza, jugará por primera vez en su historia seis partidos en una misma edición de la Copa del Mundo, superando el formato de Brasil 2014 gracias a la nueva ronda de dieciseisavos de final.
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