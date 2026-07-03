Puerta dio una muestra de “fútbol total” contra Ghana, ¿es el mejor volante del Mundial?

Poco más de medio siglo después de que los neerlandeses popularizaran el fútbol total –en la década del 70–, un futbolista colombiano parece ser la encarnación de ese estilo de juego que consiste, básicamente, en no tener una posición fija; sino moverse de un lado a otro y tratar de cumplir, tanto en defensa, como en ataque, con la misma destreza. No es un futbolista veterano, pero sí tiene experiencia. De hecho, aunque es el jugador más joven del plantel convocado por Néstor Lorenzo para el Mundial de Norteamérica, el volante caleño Gustavo Puerta, de 22 años, tuvo contra Ghana, en el estadio de Kansas City, en Estados Unidos, un partido digno de ser comparado con el mejor momento de Johan Cruyff.

Puerta es un volante mixto que, con el mismo ímpetu que acompaña a sus compañeros cuando el equipo ataca, regresa al área, para hacerle doblajes a los defensores colombianos, cuando el rival es quien genera peligro cerca de la portería defendida por el bogotano Camilo Vargas. Contra el equipo africano, en el duelo de 16avos de final del Mundial, Puerta protagonizó buenos momentos en ambas facetas del juego. Hubo una acción de ataque de Ghana en la que Jordan Ayew tuvo un duelo mano a mano con Johan Mojica dentro del área colombiana y, aunque el lateral caleño ganó el balón, el joven Gustavo lo estaba acompañando por si lo pasaban.

Después, cuando ya Colombia tenía el control del balón, dio el primer pase, el de la salida, con una tranquilidad impresionante. Luego, en una de las 14 acciones de ataque que generó Colombia en el partido, el joven futbolista se acercó al área y le metió un pase “picadito” a Luis Díaz, que estaba en zona de definición, cuando no había muchos espacios. El partido de Gustavo Puerta fue tan destacado que las aplicaciones que miden el rendimiento de los partidos, que por lo general eligen al anotador del gol del triunfo como el futbolista con mejor valoración, le dieron ese “privilegio” al vallecaucano: terminó con 8.1 y fue el más destacado del seleccionado colombiano.

Puerta, el presente y futuro de la Selección

Contra Ghana, Gustavo Puerta jugó su decimocuarto partido con el seleccionado nacional. En ellos, el caleño, que fue capitán de la Selección Colombia sub-20 en el Sudamericano de la categoría que jugó en el país en 2023, fue titular en siete oportunidades. Entre tanto, ingresó desde el banco de suplentes en tres partidos; mientras que fue suplente en los 4 restantes. Uno de ellos fue en la primera convocatoria que tuvo con el equipo nacional: el amistoso contra España que se jugó el 22 de marzo del 2024 en Inglaterra.

También fue suplente contra Rumania el 26 de marzo de ese año, así como en los duelos ante Perú y Argentina de las eliminatorias que se jugaron en junio del 2025. El debut de Gustavo con el seleccionado de mayores se dio el 15 de noviembre del año pasado ante Nueva Zelanda. Desde entonces se ha ido ganando, con el tiempo, un puesto entre los inicialistas de Lorenzo. “No tengo palabras para describir este momento. Es un sueño hecho realidad. Soñé con este momento y lo conseguimos. Hemos demostrado partido a partido que queremos más. Siempre jugamos con el corazón, con el alma. Siempre vamos con toda. Ahora terminamos la noche celebrando con la familia y mañana pensamos contra Suiza. Le agradecemos a la gente el apoyo y que ojalá lo sigan haciendo”, aseguró Puerta después del partido.