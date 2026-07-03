Gustavo Puerta, pieza clave de Colombia, lanza un mensaje contundente antes del duelo con Ghana

La fase de grupos quedó atrás. Para la Selección Colombia comienza el momento de la verdad en el Mundial. Los errores ya no tienen margen de corrección y cada partido representa una final. Así lo entiende Gustavo Puerta, una de las grandes apariciones de la Tricolor en el torneo, quien transmitió tranquilidad y confianza antes del choque frente a Ghana por los dieciseisavos de final.
El volante reconoció que el equipo es plenamente consciente de la exigencia del compromiso y de las dificultades que planteará el conjunto africano.
“Sabemos de la dificultad del partido. Va a ser un encuentro complicado, como todos los que hemos jugado hasta ahora”, afirmó.