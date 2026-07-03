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Australia empató a Egipto y mandó el partido a tiempo extra en Dallas: vea aquí el gol de “Los Canguros”

El empate en los 90 minutos entre Australia y Egipto mandó el compromiso en Dallas al tiempo extra. El gol de los africanos fue de Emse Ashour, mientras que Mohamed Hany, defensor egipcio, marcó en propia puerta para el 1-1 que lleva todo a la prórroga.

  • Australia ya jugó los octavos de final en Catar 2022. FOTO: X Socceroos
    Australia ya jugó los octavos de final en Catar 2022. FOTO: X Socceroos
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Tras un comienzo arrollador en el segundo tiempo por parte de Egipto, donde Omar Marmoush tuvo la oportunidad de ampliar el marcador a 2-0, Australia no desaprovechó que lo dejaron con vida y se volcó a campo rival para buscar el empate ante los faraones. El equipo capitaneado por Harry Souttar, defensor de 2 metros de estatura, empezó a buscar una oportunidad en el juego aéreo.

Así llegó el gol, o mejor dicho, autogol marcado por Mohamed Hany, zaguero central de Egipto al minuto 55. El 1-1 en el marcador envalentonó a los oceánicos que después de ese tanto, fueron superiores a los de Mohamed Salah. Vea aquí el gol:

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