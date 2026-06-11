¿Hasta dónde llegará la Selección Colombia en el Mundial? Esto dicen los expertos

La Selección Colombia llega a este Mundial con una sensación que no se percibía desde Brasil 2014: la de tener argumentos reales para competir contra cualquiera. El equipo de Néstor Lorenzo recuperó la estabilidad que había perdido tras quedarse fuera de Catar 2022, consolidó una base de jugadores experimentados y cuenta con figuras capaces de desequilibrar partidos en el más alto nivel. Sin embargo, entre la ilusión y la realidad existe una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede llegar la Tricolor?

Las opiniones de entrenadores, exseleccionadores y referentes del fútbol colombiano coinciden en un punto: Colombia tiene el talento para protagonizar una gran campaña, pero deberá corregir ciertos aspectos si quiere dar el salto definitivo hacia la élite.

Uno de los respaldos más importantes llegó desde Argentina. El campeón del mundo y seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni, incluyó a Colombia dentro del grupo de selecciones con potencial para sorprender y competir por las fases definitivas del torneo, destacando que es uno de los equipos que puede “pelear e intentar llegar a la final”.

Ese optimismo también lo comparte Abel Aguilar, uno de los referentes de las campañas mundialistas de 2014. El exmediocampista considera que la actual generación tiene argumentos para soñar en grande y ha expresado públicamente que toda su energía está puesta en la Selección. “Creo que hay un buen grupo y porque considero que tenemos con qué”, afirmó el exjugador, quien ve una plantilla competitiva y con recursos suficientes para afrontar el desafío mundialista.

No obstante, Aguilar también ha insistido en la importancia de respaldar los procesos y mantener el equilibrio en las expectativas. Para él, una de las fortalezas del actual proyecto es precisamente la continuidad que ha tenido el trabajo de Lorenzo y su cuerpo técnico.

Otro exreferente que ha analizado el presente de Colombia es el exseleccionador nacional Jorge Luis Pinto. El experimentado entrenador santandereano considera que la convocatoria de Lorenzo tiene “luces y sombras”, una apreciación que refleja que, pese al buen momento general del equipo, todavía existen debates sobre algunas posiciones y alternativas dentro de la nómina.

Pinto insiste en que no basta con tener talento. La experiencia, la gestión emocional y la capacidad para resolver partidos cerrados suelen marcar la diferencia entre avanzar o quedarse en el camino. Esa visión cobra especial importancia en un torneo donde los detalles terminan definiendo eliminatorias enteras. “Los mundiales son torneos cortos en el que los mínimos detalles marcan la diferencia y ahí es donde la concentración de Colombia tiene que estar al máximo, porque en eso hemos fallado en el pasado”.

El técnico Alexis García también ha destacado el crecimiento competitivo de la Selección durante el ciclo de Lorenzo. El técnico antioqueño ha señalado en distintas oportunidades que Colombia cuenta con una generación equilibrada, con jugadores consolidados en Europa y una identidad táctica más clara que en procesos anteriores. Sin embargo, ha advertido que la verdadera medida del equipo llegará cuando enfrente selecciones de máxima exigencia en instancias definitivas.

Ese es, precisamente, el gran interrogante. “Colombia ha mostrado orden, intensidad y una notable capacidad para competir durante gran parte de este proceso. Luis Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y James llega con experiencia y liderazgo, además Lerma, Jhon Arias, Daniel Muñoz y Richard Ríos han ganado peso específico dentro del equipo”.

Pero todo coinciden en que los mundiales suelen exigir algo más: fortaleza mental y capacidad para responder cuando aparecen las adversidades. Ahí estará una de las claves para la Tricolor.

El nuevo formato también puede jugar a favor de Colombia. Con 48 selecciones y más plazas en las rondas eliminatorias, las posibilidades de avanzar aumentan. Sobre el papel, superar la fase de grupos debería ser una obligación para el combinado nacional. Alcanzar los cuartos de final igualaría la mejor actuación de su historia. Llegar más lejos significaría hacer historia.

Por eso, el análisis más equilibrado ubica a Colombia como una selección capaz de avanzar hasta los cuartos de final. No está en el grupo de favoritos junto a potencias como Argentina, Francia, España o Brasil, pero sí aparece dentro de ese segundo escalón de equipos que pueden convertirse en la gran sorpresa del campeonato.