“Es una vergüenza”: Falcao estalló y exigió una revolución en el fútbol colombiano tras la eliminación del Mundial

Tras la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial de Norteamérica-2026, luego de caer en la definición por penales frente a Suiza, Radamel Falcao García lanzó fuertes críticas hacia el fútbol colombiano. El máximo goleador histórico de la Tricolor (36) aseguró que el problema va mucho más allá del resultado y apuntó a las falencias estructurales del balompié nacional. Falcao, quien actualmente se desempeña como comentarista de ESPN y continúa en actividad con Millonarios a sus 40 años, lamentó que el equipo no aprovechara las oportunidades creadas durante el compromiso y recordó que las definiciones desde el punto penal se han convertido en una constante frustración para Colombia en los grandes torneos.

“Es una lástima por las oportunidades que tuvimos; no supimos capitalizarlas. En estas instancias el rival tiene el nivel para no perdonarte y ha sido en los once metros como muchas otras veces se le ha cortado a nuestro fútbol las alas. Es algo que tenemos que trabajar en nuestro fútbol, en nuestros clubes, en selección. Tenemos que darle mucha atención porque son muchas las decepciones”, afirmó. Le puede interesar: A Colombia le faltó gol en el Mundial: solo anotó en 3 de los 5 partidos y los delanteros quedaron en deuda El histórico atacante también hizo un llamado a fortalecer el trabajo de formación de los jóvenes futbolistas, convencido de que el desarrollo de las divisiones inferiores debe convertirse en una prioridad para mejorar la competitividad del país. “Nuestras formaciones tienen que mejorar el énfasis, el cuidado, la atención, las herramientas y la infraestructura que se les debe dar a nuestros jóvenes, a las inferiores”, sostuvo.

Sin embargo, el pronunciamiento más fuerte llegó cuando cuestionó la estructura del campeonato profesional colombiano y la inexistencia de una tercera categoría competitiva, situación que, según explicó, limita el crecimiento de nuevos talentos y reduce la exigencia de los clubes. “No puede ser que no tengamos una categoría C, es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad y vagancia. Hay equipos que no invierten porque saben que no van a descender a una división C; tienen presupuestos de Primera División y le pagan una miseria a los jugadores. Lo único que genera eso es mediocridad en una institución y en los mismos futbolistas que saben que no va a pasar nada si salen últimos”, sentenció. Entérese: Mundial de alta tensión: así se jugarán los cuartos de final de Norteamérica Pese a la dureza de sus críticas, Falcao destacó el respaldo que ha recibido la Selección Colombia en los últimos años y reconoció el esfuerzo de los futbolistas que representan al país. No obstante, insistió en que el crecimiento de la Tricolor dependerá de una transformación profunda del fútbol local. “Nuestro fútbol merece algo más. Esta directiva ha mejorado la Selección de Colombia, le ha dado los medios, ha puesto sedes en Bogotá, en Barranquilla, le está dando todo a la Selección. Estos jugadores hacen un gran esfuerzo formándose en Colombia y en otros lados para darnos lo mejor. Pero nuestro fútbol no puede seguir fomentando vagos y mediocridad. Quizá seamos los únicos en el mundo que no tenemos una tercera o cuarta división y perdemos jugadores a los 20 años porque no tienen dónde jugar”, concluyó el ‘Tigre’.

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