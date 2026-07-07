Video | Así fue la celebración viral de Bélgica burlándose de Trump tras dejar fuera a EE. UU. del Mundial

Tras eliminar a Estados Unidos el lunes en Seattle (4-1), los jugadores de Bélgica se burlaron de Donald Trump en el vestuario, imitando el baile que hace el presidente estadounidense en sus mítines con la exitosa canción “YMCA”.
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En un vídeo difundido en las redes sociales, todo el equipo belga volvió a interpretar, entre risas, el bailecito presidencial para celebrar su acceso a los cuartos de final de la Copa del Mundo, organizada por Estados Unidos, México y Canadá.