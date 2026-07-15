¿El Centro Democrático se quedaría sin presidencias del Congreso? Gobierno De la Espriella les puso rival en Cámara y Senado

El Centro Democrático tenía prácticamente asegurada la presidencia de la Cámara de Representantes para la primera legislatura, pero tras una “jugadita” para asegurar la del Senado, parece que no tendrá ni la una ni la otra. Para Cámara, el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella tendría un preacuerdo listo por Nicolás Barguil, del Partido Conservador, y para Senado insistiría con Alfredo Deluque, de La U. Además, como conoció EL COLOMBIANO, ya se habló de qué partidos presidirían la Cámara en estos cuatro años. El primer año sería el Conservador con Barguil, el segundo el Partido Liberal, Normalmente, el gobierno entrante escoge a sus candidatos para presidir el Congreso el primer año. Es una norma no escrita, pero que se viene cumpliendo desde hace décadas. Sin embargo, hubo varios intentos por dar un golpe en el tablero. Le puede interesar: Gobierno entrante ya busca mayorías en el Congreso antes del 20 de julio y ve “con buenos ojos” a Alfredo Deluque para presidir el Senado

Alfredo Deluque y el pulso del gobierno de De la Espriella contra Álvaro Uribe

El gobierno de Abelardo de la Espriella quiere poner al senador guajiro de La U, Alfredo Deluque, ya que acompañó la campaña del presidente electo desde el principio y fue clave para tender puentes con sectores tradicionales. A su vez, es cercano a Carlos Suárez, estratega de la campaña del presidente electo que ha chocado con el expresidente Álvaro Uribe en lo que parece una movida para apartarlo definitivamente del liderazgo de la derecha. Entretanto, el Centro Democrático reclama que ellos fueron la fuerza política más votada (después del Pacto Histórico, que es oposición), otro acuerdo que suele respetarse el primer año. Critican que, mientras que ellos tendrán 17 senadores, La U solo tendrá ocho y ni siquiera se ha declarado partido de gobierno, lo que el Centro Democrático hizo de primero. También le reprochan a Deluque su cercanía con Juan Manuel Santos y el apoyo a algunas reformas del gobierno saliente de Gustavo Petro.

La candidatura de Honorio Henríquez y el freno a Daniel Briceño en la Cámara

Por eso propusieron al senador Honorio Henríquez, lo que le complicó el camino a su ficha que ya tenía el puesto casi asegurado en la Cámara: el representante electo Daniel Briceño. Este fue el congresista más votado de esta elección y el tercero de la historia. Con 262 mil votos, solo lo superan el expresidente Álvaro Uribe y el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, cuando se lanzaron al Senado en 2018. Por su cantidad de votos, Briceño se movió para reclamar que se le apoyara como próximo presidente de la Cámara de Representantes. Sin embargo, se reitera que lo de Henríquez lo complicó ya que, según la normativa colombiana, un partido político no puede tener la presidencia de las dos cámaras al tiempo. Por ende, al intentar tener la del Senado, la colectividad uribista dejó de lado a su aspirante que tenía más oportunidad. Y parece que no tienen los votos para montar a Henríquez, porque el Partido Conservador ya dijo este martes que no lo apoyarían. La presidencia de Briceño estaba prácticamente asegurada. Sin embargo, dentro del partido le habrían cobrado las críticas a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en la primera vuelta presidencial. Su inexperiencia en el Congreso, dado que es su primer período, también le habría jugado en contra.

Las fichas de Córdoba en el ajedrez de la Presidencia de la Cámara

Briceño había recibido la “bendición” del gobierno electo a través del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, que recordó que el representante electo acompañó al proyecto político de De la Espriella en segunda vuelta. Por eso no gustó que el Centro Democrático propusiera a Henríquez en el Senado, una jugada que se vio, además, para sacar a Briceño del camino. El gobierno De la Espriella no se quedó quieto y, como conoció este diario, apoyaría a Nicolás Barguil, del Partido Conservador, para presidir la Cámara de Representantes. Barguil es de Montería, donde creció De la Espriella, y es cercano al senador electo David Barguil, quien ya había pasado por el Congreso. Son caciques electorales de esa región. Del Conservador también hay nexos familiares con el gobierno entrante. El senador Marcos Daniel Pineda, también de Montería, es primo de la próxima primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda.

¿Alianza imposible entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico?

Para una fuente consultada por este diario, que prefirió la reserva de su nombre, “el gobierno arranca de una manera equivocada”, ya que “el presidente del Senado siempre es una armonía entre el Legislativo y el Ejecutivo, al menos el legislativo que acompañó a ese gobernante”. Sin embargo, en la derecha “están divididos” al punto de que, según dice la fuente, el Centro Democrático estaría buscando apoyos en el Pacto Histórico para Honorio Henríquez. Pero no le alcanzaría, ya que es poco probable que todos los del Pacto lo apoyaran a pesar de que, como dice la fuente, “es un demócrata”. El que necesite la presidencia necesita la mitad más uno. “Hoy se puede presentar el primer milagro de la ‘Patria Milagro’: la unión del Centro Democrático con el Pacto Histórico. 43 con Iván Cepeda, más los disidentes del Partido Conservador, Liberal, La U”, dice. En un comunicado, el Centro Democrático citó a la periodista Darcy Quinn para decir que “el senador Alfredo Deluque sostuvo una comunicación con la senadora Martha Peralta, quien habría manifestado que también fue contactada por una persona del equipo del senador Honorio Henríquez”. Lo desmintieron al decir que “el senador Henríquez informó a Darcy Quinn que ni él ni su equipo de colaboradores han autorizado ni realizado contactos con la senadora Marta Peralta”. Pero no negaron contactos con otros miembros de la bancada del Pacto. Le puede interesar: Así busca el Centro Democrático coalición para respaldar al gobierno de De la Espriella en el Congreso: ¿está fácil? Finalmente, se reitera que no todos los 26 votos del Pacto apoyarían a Henríquez. Tampoco se sabe qué pasaría con los Verdes y, con los 10 votos del Partido Conservador acompañando al gobierno De la Espriella, los uribistas lo tendrían de para arriba. “La luna de miel está a punta de romperse. Quien vetó a Briceño fue el Centro Democrático, por eso entraría el Conservador con Nicolás Barguil”, añade la fuente que consultó este diario. La presidencia del Senado parece prácticamente asegurada para Deluque, lo que dejaría al Centro Democrático sin ninguna de las dos cámaras. Faltan pocos días, pero en política nada es fijo hasta que pasa. Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué un partido político no puede presidir el Senado y la Cámara a la vez? De acuerdo con la normativa del Congreso de Colombia y los acuerdos políticos tradicionales, ninguna colectividad puede ostentar la presidencia de ambas corporaciones durante la misma legislatura anual para garantizar el equilibrio de poderes de las bancadas. ¿Cuántos votos obtuvo Daniel Briceño en las elecciones legislativas? El representante electo Daniel Briceño obtuvo más de 262.000 votos, convirtiéndose en el congresista de Cámara más votado de la historia actual y el tercero más votado de todo el espectro legislativo en Colombia. ¿Quién será el presidente del Senado en la primera legislatura del gobierno De la Espriella? Aunque el Centro Democrático impulsa a Honorio Henríquez, el senador de La U Alfredo Deluque cuenta con el respaldo de la coalición de gobierno entrante y la mayoría de los votos proyectados, lo que consolidaría su presidencia.