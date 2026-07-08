Jhon Arias contra la Fifa: “No todos competimos en igualdad”

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, tras caer en la tanda de penales frente a Suiza, dejó un profundo sinsabor entre los jugadores. Uno de los que alzó la voz fue Jhon Arias, quien cuestionó las condiciones en las que el combinado nacional afrontó el torneo y apuntó directamente a la Fifa por las extensas distancias recorridas durante la competencia.
El mediocampista, una de las figuras del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, aseguró que Colombia no compitió en igualdad de condiciones después de disputar partidos en México, Estados Unidos y Canadá, lo que, según explicó, representó un desgaste físico importante.