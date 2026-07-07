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“Pedirle perdón a la gente porque los volvimos a ilusionar y no pudimos; es hora de hacer cambios”: Jhon Arias

El volante chocoano fue autocrítico por el resultado y por no poder seguir en competencia en el Mundial. “Ya está bueno de que siempre nos quedamos en la puerta”, dijo.

  • El volante Jhon Arias fue crítico en la eliminación, es hora de cambios dijo en sus declaraciones a la prensa. FOTO CORTESÍA FCF
    El volante Jhon Arias fue crítico en la eliminación, es hora de cambios dijo en sus declaraciones a la prensa. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 56 minutos
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Otro de los jugadores colombianos que habló tras la eliminación de Colombia ante Suiza por los lanzamientos de tiro penal fue Jhon Arias, quien pidió perdón por ilusionar a los hinchas que los acompañaron en todos los estadios y en cada rincón del país.

Arias, muy reflexivo y con esa madurez que lo hace sobresalir no solo en el campo sino fuera, enfatizó en que ahora no es momento de tomar decisiones ni hablar mucho, sino que en los próximos días, con cabeza fría, seguro se deben tomar algunas decisiones, sobre todo porque a Colombia le sigue faltando algo.

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El volante chocoano arrancó sus reflexiones con algo de enojo y por ello sostuvo que: “Ya está bueno de quedarnos siempre en la víspera, lo de hoy nos tiene que servir para mirar qué es lo que nos falta para llegar más lejos. Pedirle perdón a la gente porque una vez más los ilusionamos y no pudimos”.

Así mismo, mencionó que, aunque Colombia tiene grandes jugadores, hay muchas cosas por corregir, “pero estamos en el camino correcto, hay que pensar en frío con calma, para reflexionar qué debemos mejorar”.

Vea además: Segunda serie de penales que Colombia falla en un Mundial: esta vez se despide de Norteamérica

Afirmó también que “es un día doloroso, van a ser unas semanas difíciles, pero toca levantar la cabeza y seguir adelante. El Mundial no mostró que tenemos una base, contamos con grandes jugadores, tenemos el respaldo de la gente que nos apoya, que siempre nos respalda, no solo acá en cada uno de los estadios, sino en cada rincón del país, porque así nos lo hicieron sentir siempre”.

Arias, reflexionó que “ahora es solo pensar en qué nos hace falta para seguir mejorando, algo que pasará en las siguientes semanas porque ahora en caliente es mejor esperar a que calmen las cosas, poder pensar bien y analizar qué debemos hacer para mejorar y para lograr eso que nos está haciendo falta”.

Finalmente, sostuvo que “estas tristezas se dan para no acabar con todo, sino construir en medio de lo que se hace, para seguir avanzando”.

“Ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la Selección, porque ya está bueno de que siempre nos quedamos en la puerta; hicimos un buen Mundial, pero nos falta algo para llegar hasta nuevas instancias. Lo intentamos, dimos todo, pero con cabeza más fría hay que planificar lo que sigue”, concluyó el chocoano.

Vea también: El sueño mundialista de Colombia se rompió en los penales contra Suiza y el país lloró

Colombia se despide del Mundial de Norteamérica, invicta, con tres victorias y dos empates, con cinco goles marcados y uno solo recibido, pero eliminada desde la tanda de penales, llegando a su tercera vez en octavos de final.

En Norteamérica, Colombia igualó lo hecho en Italia 1990 y Rusia 2018 y quedó a un paso de lo que ha sido su mejor actuación en un Mundial, que data del Mundial de Río de Janeiro 2014, cuando se avanzó hasta cuartos de final.

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