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Video | Locura en Kansas: reviva el golazo de Jhon Arias para el 1-0 de Colombia vs. Ghana

El mediocampista de la tricolor puso el primero para poner en ventaja a Colombia ante Ghana en Kansas. Así fue el gol.

  • FOTO: Juan Antonio Sánchez
    FOTO: Juan Antonio Sánchez
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 23 minutos
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En medio de un partido bastante disputado entre Colombia y Ghana en el estadio de Kansas, el mediocampista de Palmeiras, Jhon Arias, puso el primer gol del encuentro con un derechazo al minuto 14 de la primera parte para poner en ventaja a la tricolor.

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