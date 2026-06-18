¿Quién es Johan Manzambi, el suizo de origen africano que se convirtió en el más joven en marcar doblete en un Mundial?

Los primeros 74 minutos del partido entre Suiza y Bosnia fueron aburridos. Ninguno de los dos equipos mostró un juego atrevido, iniciativa para marcar, irse adelante en el marcador. Sin embargo, el ingreso del atacante Johan Manzambi, que juega en el Friburgo de la Bundelisga alemana, cambió el rumbo del juego. El joven suizo, de origen africano, marcó el primer tanto al minuto 74 y al minuto 90. También marcaron, por el cuadro de la cruz blanca en la bandera, Rubén Vargas y Granit Xhaka. Con este doblete, Manzambi, que tiene 20 años y 247 días, se convirtió en el futbolista más joven en toda la historia del mundial que logró celebrar dos dianas después de empezar un juego siendo suplente. Por Bosnia descontó Ermin Mahmic.

¿Quién es Johan Manzambi?

Para quienes no siguen el fútbol europeo con juicio, el nombre del delantero, nacido en Ginebra, Suiza, es un enigma. Quienes vieron los partidos de torneos como la Europa League están habituados al buen rendimiento del futbolista, que esta temporada marcó 7 goles y dio 9 asistencias en los 47 encuentros que disputó con Friburgo. Manzambi, cuya madre es una mujer nacida en Angola que migró a Suiza buscando tener mejores oportunidades y su padre es un hombre originario de República Democrática del Congo, fue uno de los hombres importantes para que Friburgo llegara a la final de la Europa League, que después perdió contra el Aston Villa de Inglaterra.

El hombre, que estuvo entre los planes del seleccionado de Congo, pero prefirió jugar por el país en el que nació, creció y se formó como futbolista, es una de las sensaciones del balompié europeo. Su ficha, valorada en 50 millones de euros por Transfermarkt, es una de las más apetecidas por los grandes equipos del balompié del Viejo Continente. Entre los clubes que lo buscan está el Bayern Múnich de Luis Díaz –podría ser el reemplazo de Olise si se va para el Real Madrid–, así como el Manchester United de Inglaterra. Manzambi, que debutó como profesional en el Servette FC de Suiza, es un futbolista con mucha proyección que resultó siendo atacante por cosas del destino.