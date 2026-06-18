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Suiza goleó a Bosnia-Herzegovina y encamina su andar en el Mundial-2026

El próximo miércoles, el cuadro helvético se medirá al coanfitrión Canadá, mientras que Bosnia rivalizará ese día con Catar.

  • Johan Manzambi, con dos goles, figura de Suiza en el triunfo ante Bosnia. FOTO X-FIFA
    Johan Manzambi, con dos goles, figura de Suiza en el triunfo ante Bosnia. FOTO X-FIFA
Agencia AFP
hace 3 horas
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Suiza goleó por 4-1 a Bosnia-Herzegovina este jueves en Los Ángeles en un duelo europeo por el parejo Grupo B que se destrabó en los minutos finales y acercó a los helvéticos a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Una volea perfecta de Johan Manzambi se transformó a los 74 minutos en la llave del partido para un equipo suizo que dominó a Bosnia, pero sufrió para sacar el cero del arco del combinado que eliminó a Italia en la repesca camino a la Copa del Mundo.

Con resultado a favor, Suiza se soltó y tras una jugada de varios toques Rubén Vargas (84’) remató rastrero para el 2-0. Manzambi repitió en el marcador a los 90’ y Granit Xhaka anotó de penal en el último minuto del adicional. Emir Mahmic puso el tanto bosnio a los 90+3’.

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Preguntas y respuestas

¿Cómo quedó Suiza vs Bosnia-Herzegovina en el Mundial 2026?
Suiza ganó 4-1 gracias a los goles de Johan Manzambi, Rubén Vargas y Granit Xhaka.
¿Quién fue el mejor jugador del partido?
Johan Manzambi fue la figura del encuentro al marcar dos goles y liderar el triunfo helvético.
¿Suiza ya está clasificada a dieciseisavos?
No matemáticamente, pero quedó muy cerca tras sumar una victoria clave en la segunda jornada.
¿En qué grupo juega Suiza?
Suiza integra el Grupo B del Mundial 2026 junto a Bosnia-Herzegovina y otros seleccionados.
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