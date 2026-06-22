Video | Lionel Messi es, oficialmente, el máximo goleador de la historia de los mundiales

Fueron necesarios 28 partidos, seis mundiales, 20 años para que Lionel Messi, quien debutó en Alemania 2006, se convirtiera en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo. El delantero argentino, que tiene a su nombre casi todos los récords del fútbol –es quien más balones de oro ha ganado (8), el que más títulos ha ganado (47 títulos)–, puso su nombre en otro registro. No lo hizo de cualquier manera. El gol 17 de Messi en los mundiales fue al estilo que lo llevó a la cúspide del fútbol cuando jugaba en Barcelona: definió, entrando al área, después de que le dieran un pase que llegó desde la banda izquierda, como en su momento lo hacía Jordi Alba.

Lionel festejó con serenidad. Sus compañeros estaban emocionados y corrían, enérgicos, para vitorearlo. Él, por su parte, salió hacia el costado izquierdo de la cancha señalando a quien le dio la asistencia. Después levantó ambas manos hacia el cielo, como agradeciendo a Dios, y, por fin, llegó el gran festejo: una sonrisa en medio de abrazos y palabras de aliento de sus compañeros.

¿Cómo va Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026?

El tanto de Messi llegó cuando iban 35 minutos. Con él superó los 16 que anotó el alemán Miroslav Klose que, desde la semifinal de Brasil 2014, lo ratificó como máximo goleador de la historia de los mundiales. El jugador teutón tuvo el registro por 12 años, un poco menos del tiempo que a él le costó superar los 15 de Ronaldo Nazario, quien tuvo el registro desde Alemania 2006, hasta el torneo que se jugó en su país.

Messi, además, se ratificó como líder de goleo del Mundial 2026. Hasta el momento, el atacante argentino suma 4 celebraciones: ha hecho todos los goles de su selección en la Copa del Mundo. Con eso, sacó distancia a Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jonathan David y Deniz Undav. Lionel, que el próximo miércoles 24 de junio cumplirá 39 años, tiene una pelea cerrada con Mbappé por el rótulo de máximo goleador de la historia de los mundiales. Hasta el momento, el francés suma 14 celebraciones que, en caso de marcar contra Argelia, podría acercarse.

¿Cuántos penaltis ha errado Messi en mundiales?

La alegría de Messi llegó después de una frustración. Al minuto 3 del partido, Lionel Messi tuvo todo para llegar rápido al récord. El juez central del encuentro, que se juega en Kansas City, pitó penalti a favor del seleccionado argentino. El delantero tomó la opción de patear. Dudó. Cobró cruzado. Erró el gol.