Video | Lionel Messi es, oficialmente, el máximo goleador de la historia de los mundiales

Fueron necesarios 28 partidos, seis mundiales, 20 años para que Lionel Messi, quien debutó en Alemania 2006, se convirtiera en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo. El delantero argentino, que tiene a su nombre casi todos los récords del fútbol –es quien más balones de oro ha ganado (8), el que más títulos ha ganado (47 títulos)–, puso su nombre en otro registro.
No lo hizo de cualquier manera. El gol 17 de Messi en los mundiales fue al estilo que lo llevó a la cúspide del fútbol cuando jugaba en Barcelona: definió, entrando al área, después de que le dieran un pase que llegó desde la banda izquierda, como en su momento lo hacía Jordi Alba.