Trump asegura que EE. UU. obtiene “miles de millones de barriles” de petróleo de Venezuela

“Quieren abolir al ICE; no quieren al ICE. Los agentes del ICE están entre nuestros más grandes patriotas, recuerden eso” , afirmó el mandatario antes de enlazar el tema con Venezuela y la organización criminal Tren de Aragua .

Las declaraciones se produjeron mientras Trump hablaba sobre política migratoria y defendía el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , al que calificó como una institución integrada por “algunos de los más grandes patriotas” de su nación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse este miércoles, 6 de agosto, a la relación entre Washington y Caracas con un discurso en el que aseguró que su país está obteniendo grandes beneficios petroleros de Venezuela . En su intervención afirmó que Estados Unidos recibe “mucho petróleo” del país sudamericano y justificó esa situación con una frase que evocó el concepto de los vencedores en una guerra: “Al vencedor le pertenecen los despojos”.

Trump aseguró que ese grupo debe ser expulsado del territorio venezolano y, acto seguido, destacó el estado actual de la relación entre ambos gobiernos.

“Y estos tipos, lo que hacen, tienen que sacar al Tren de Aragua de Venezuela. Pero ahora amo a Venezuela, ya saben, la amo. Nos está yendo muy bien con Venezuela. Estamos obteniendo mucho petróleo de Venezuela y nos llevamos muy bien con ellos. Miles de millones y miles de millones de barriles de petróleo están saliendo de Venezuela. Es uno de los lugares más ricos en petróleo del mundo”, señaló.

Lea también: Estados Unidos creó fuerza de tarea contra narcos del Hemisferio Occidental, ¿qué papel tendrá Colombia?

En el mismo discurso, el presidente estadounidense hizo referencia a una “guerra de 48 minutos”, haciendo referencia a la operación militar del 3 de enero de 2026 que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

“Fue una guerra de 48 minutos, duró 48 minutos, y pagamos la guerra con lo que obtuvimos de allí, muchas, muchas, muchas veces más. ¿Dónde habían oído eso antes? No lo habían oído antes. Es la vieja forma de hacerlo, ¿verdad? Esa es la vieja forma: al vencedor le pertenecen los despojos”, expresó.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Trump también amplió esa idea al mencionar a Irán, país sobre el que aseguró que Estados Unidos mantiene una fuerte presión.

“Y, por cierto, estamos haciendo lo mismo en la encantadora República Islámica de Irán. Estamos golpeándolos duramente allí”, concluyó.

Siga leyendo: Trump dice que habrá nuevas conversaciones con Irán tras aplazar ataques: “sabían la magnitud”