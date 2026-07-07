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¿Por qué a Mbappé le dicen “dictador”? La historia detrás de los memes virales

El delantero de la selección de Francia comparte el liderato de la tabla de goleadores del Mundial con Lionel Messi y Erling Haaland, todos con siete tantos.

  • ¿Por qué llaman “dictador” a Kylian Mbappé? FOTOS: Generadas con IA - Tomadas de X @AdriRM33
    ¿Por qué llaman “dictador” a Kylian Mbappé? FOTOS: Generadas con IA - Tomadas de X @AdriRM33
El Colombiano
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hace 41 minutos
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“Kylian Mbappé, Kylian dictador”, suena el estribillo de la canción que le dedicaron al delantero del Real Madrid y de la selección de Francia, una de las principales favoritas para ganar el Mundial 2026.

Sobre este jugador han surgido varios memes debido a un comportamiento que, para muchos usuarios en redes sociales, refleja actitudes propias de un dictador. Y no es para menos: el delantero lidera las estadísticas de la FIFA con siete goles y dos asistencias en lo que va del torneo, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Lea también: Mbappé tildó de “despreciable e indigna” a senadora de Paraguay por comentarios racistas

Esto explica la ola de memes que circula sobre él. Algunos se basan en un video en el que aparece Mbappé observando el entrenamiento de sus compañeros junto al cuerpo técnico; otros lo muestran supuestamente “dando instrucciones” a empleados de los estadios para que limpien los lugares que él mismo señala.

Pero lo más sorprendente ha sido la creatividad de algunos fans y detractores, que incluso han creado episodios de anime con inteligencia artificial en los que muestran a Mbappé vistiendo un uniforme de dictador y ordenando a sus compañeros en el vestuario que busquen un penalti para que él pueda cobrarlo. Todo en pro de conquistar la Copa del Mundo.

Parece que el delantero se ha tomado las bromas con humor. Incluso, su compañero Dembélé lo llamó “Mobutu Sese Seko”, en alusión al dictador militar congoleño que gobernó el país durante 32 años, desde 1965 hasta su derrocamiento en 1997.

Los memes sobre las actitudes de “dictador” de Kylian Mbappé

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