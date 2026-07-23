Se acabó el misterio: Este es el equipo ideal del Mundial de Norteamérica y hay varias sorpresas

Tres españoles, tres franceses, dos argentinos, un inglés, un noruego y un hombre cuarentón nacido en Cabo Verde fueron elegidos en el equipo ideal del Mundial de Norteamérica, primero de la historia que contó con la participación de 48 selecciones.
Varios días después de que se disputara la final en el estadio MetLife de Nueva York, donde España se coronó campeón y consiguió su segundo título mundial –el primero lo ganaron en 2010–, la Fifa dio a conocer el listado de los jugadores que fueron elegidos como los mejores del torneo, que se jugó durante 38 días entre Canadá, Estados Unidos y México.