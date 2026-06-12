En vivo | Le anulan un gol a Estados Unidos por fuera de lugar, pero inmediatamente después anotó el 2-0 ante Paraguay. Vea los goles

El Mundial 2026 continúa su recorrido por los tres países anfitriones y este viernes en la noche es el turno de Estados Unidos de vivir su propia ceremonia de apertura. El espectáculo se desarrolla en el SoFi Stadium de Los Ángeles, escenario que recibe a miles de aficionados antes del debut de la selección estadounidense frente a Paraguay.

La ceremonia reúne a varias estrellas de la música internacional. Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla encabezan el cartel artístico de una presentación que busca combinar deporte, entretenimiento y cultura en una de las noches más esperadas del inicio del torneo. Los artistas están acompañados por el productor DJ Sanjoy, quien forma parte de la puesta en escena preparada para la ocasión.

Con esta celebración, Estados Unidos completa el ciclo de ceremonias inaugurales de los tres países anfitriones del Mundial. México abrió oficialmente el campeonato el jueves con el partido frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, donde los asistentes disfrutaron de un espectáculo protagonizado por Shakira y Dai Dai, junto al cantante nigeriano Burna Boy.

Canadá también tuvo su momento de protagonismo durante la jornada del jueves con una ceremonia de apertura en el Toronto Stadium. El evento contó con la participación de artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

La propuesta canadiense giró alrededor de la diversidad cultural del país y presentó una reinterpretación artística del trofeo de la Copa del Mundo, simbolizando el mosaico multicultural que caracteriza a la nación.

Mientras tanto, la atención deportiva se concentra en el debut de Estados Unidos. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino afronta su duodécima participación en una Copa del Mundo y busca comenzar con una victoria su camino en el certamen.

La selección norteamericana llega al torneo después de disputar dos encuentros amistosos de preparación, en los que consiguió una victoria frente a Senegal y sufrió una derrota ante Alemania.

El compromiso entre Estados Unidos y Paraguay está programado para iniciar a las 8:00 p.m. (hora colombiana) en el SoFi Stadium, una noche en la que el fútbol y el espectáculo se unen para darle la bienvenida al Mundial en suelo estadounidense.

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