La verdadera razón del último partido de la Selección en Colombia antes del Mundial

Llegó la hora de despedir a la Selección Colombia. No es un adiós triste, ni mucho menos definitivo. Es una despedida cargada de ilusión, esperanza y gratitud. Un último abrazo colectivo antes de emprender el viaje hacia el Mundial de 2026, ese sueño gigantesco que vuelve a unir a más de 50 millones de colombianos detrás de una camiseta amarilla que, una vez más, quiere hacer historia.
Este lunes, El Campín abrirá sus puertas para convertirse en el corazón del país. Desde las 6:00 de la tarde, y con transmisión de Caracol y RCN, será el escenario de un encuentro especial frente a una joven selección de Costa Rica, en un partido que va mucho más allá del resultado. Porque este compromiso no está diseñado para medir fuerzas ni para sacar conclusiones deportivas definitivas. Este partido es, ante todo, un acto de amor entre la Selección y su gente.
Muchos se preguntan por qué el rival escogido es una Costa Rica alternativa y joven. Pero la respuesta es sencilla: este encuentro no es un examen futbolístico, es una despedida emocional. Es el momento para que los jugadores sientan el respaldo antes de entrar en el territorio donde la exigencia será absoluta.