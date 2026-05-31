Las armas de Paisas para buscar el tricampeonato de la Liga Profesional de baloncesto en Colombia

Con la ilusión de celebrar por primera vez un título ante su público en el Iván de Bedout, Paisas debuta este martes (8:00 p. m.) en la final del baloncesto colombiano. El reto inicial para los vigentes bicampeones, que han levantado sus dos coronas fuera de Medellín, será golpear primero en el coliseo Evangelista Mora ante Cali.

Los dirigidos por Juan Manuel Nardini llegan con la motivación en lo más alto tras la victoria en Villavicencio, donde el equipo demostró jerarquía, cabeza fría ante la adversidad y determinación para superar con claridad a su rival.

Tanto los jugadores como el cuerpo técnico son conscientes de que al frente tendrán un rival fuerte, el más ganador de la temporada; sin embargo, Paisas está convencido de que dará la pelea para buscar los triunfos que le permitan regresar al Iván de Bedout a sellar su tercera corona consecutiva.

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Aunque en la presente temporada Toros del Valle le ganó los dos juegos a Paisas, el quinteto al que se enfrentó en la segunda fecha no es el mismo al que se medirá en la final, pues la llegada del técnico argentino Nardini y de los jugadores colombianos Michael Jackson y Andrés Millán permitió que los antioqueños elevaran su nivel y lograran victorias importantes que los llevaron a terminar como segundos de la temporada.

Los antioqueños ajustan ocho triunfos en los últimos nueve encuentros, resultados que los llevaron a ser finalistas, dejando en el camino a Caimanes del Llano, al que en semifinales vencieron con un contundente 3-0 (dos victorias en Medellín y una en Villavicencio).

Sobre el rival de la final, el técnico Nardini mencionó que “es un equipo que corre bien el campo, es dinámico y tiene en Montgomery y Payton a sus principales anotadores; además, defiende bien y por eso será un duro rival. Nosotros buscaremos neutralizarlos y, con nuestro juego, lograr las victorias que necesitamos para quedarnos con el título”.