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Las armas de Paisas para buscar el tricampeonato de la Liga Profesional de baloncesto en Colombia

El conjunto que dirige Juan Manuel Nardini viaja a Cali para iniciar la serie final; jugará este martes y miércoles en el Evangelista Mora.

  • Emanuel Payton, de Toros del Valle, trata de contener a Mike Miles, de Paisas (naranja), en el duelo disputado en el Iván de Bedout. FOTO Manuel Saldarriaga
    Emanuel Payton, de Toros del Valle, trata de contener a Mike Miles, de Paisas (naranja), en el duelo disputado en el Iván de Bedout. FOTO Manuel Saldarriaga
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 44 minutos
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Con la ilusión de celebrar por primera vez un título ante su público en el Iván de Bedout, Paisas debuta este martes (8:00 p. m.) en la final del baloncesto colombiano. El reto inicial para los vigentes bicampeones, que han levantado sus dos coronas fuera de Medellín, será golpear primero en el coliseo Evangelista Mora ante Cali.

Los dirigidos por Juan Manuel Nardini llegan con la motivación en lo más alto tras la victoria en Villavicencio, donde el equipo demostró jerarquía, cabeza fría ante la adversidad y determinación para superar con claridad a su rival.

Tanto los jugadores como el cuerpo técnico son conscientes de que al frente tendrán un rival fuerte, el más ganador de la temporada; sin embargo, Paisas está convencido de que dará la pelea para buscar los triunfos que le permitan regresar al Iván de Bedout a sellar su tercera corona consecutiva.

Lea: Paisas se clasificó a su tercera final consecutiva en la Liga Profesional de Baloncesto

Aunque en la presente temporada Toros del Valle le ganó los dos juegos a Paisas, el quinteto al que se enfrentó en la segunda fecha no es el mismo al que se medirá en la final, pues la llegada del técnico argentino Nardini y de los jugadores colombianos Michael Jackson y Andrés Millán permitió que los antioqueños elevaran su nivel y lograran victorias importantes que los llevaron a terminar como segundos de la temporada.

Los antioqueños ajustan ocho triunfos en los últimos nueve encuentros, resultados que los llevaron a ser finalistas, dejando en el camino a Caimanes del Llano, al que en semifinales vencieron con un contundente 3-0 (dos victorias en Medellín y una en Villavicencio).

Sobre el rival de la final, el técnico Nardini mencionó que “es un equipo que corre bien el campo, es dinámico y tiene en Montgomery y Payton a sus principales anotadores; además, defiende bien y por eso será un duro rival. Nosotros buscaremos neutralizarlos y, con nuestro juego, lograr las victorias que necesitamos para quedarnos con el título”.

Las armas de Paisas

Paisas es el equipo con mayor número de cestas en el torneo con 1.447, para un promedio por juego de 85.1 puntos.

Entre sus armas, Paisas también cuenta con Daivon Bailey, quien registra promedios de 20.7 puntos, 5.7 rebotes y 2.7 asistencias por partido, siendo el líder de las anotaciones de tres puntos.

Bailey se respalda en jugadores como Marcus Weathers, rey de los tapones, quien además tiene en sus promedios 16.8 puntos, 8.4 rebotes y 1.3 asistencias por encuentro.

Junto a ellos aparece Mike Miles, quien en la semifinal contra Caimanes se lució y acumula en el torneo 17.7 puntos, 3.1 rebotes y 1.5 asistencias.

El colombiano Michael Jackson es el más destacado entre los nacionales, con promedio de 15.9 puntos, 6.8 rebotes y 2.9 asistencias, cifras logradas saliendo desde la banca. El rookie de Paisas es David Ojeda, quien se ha convertido en un hombre determinante para los dirigidos por Juan Manuel Nardini por su velocidad, dinámica, buena puntería y gran poder defensivo, ya que asfixia a sus rivales. Ojeda tiene promedios de 9.9 puntos, 3.5 rebotes y 2.6 asistencias por juego.

En el complemento de las fichas locales, Paisas cuenta también con el capitán José Lozano, quien con su experiencia y ocho coronas en el baloncesto colombiano le aporta al equipo jerarquía y liderazgo.

Paisas Basketball viaja este lunes a primera hora a Cali para preparar los duelos de martes y miércoles, con la ilusión de ganar y así poder alcanzar para Antioquia el noveno título de la Liga Profesional de Baloncesto y conquistar, por primera vez en la historia del departamento, un tricampeonato nacional en esta disciplina.

Las fortalezas de Toros del Valle

Toros del Valle disputó 17 partidos durante la temporada y ganó 15; además, en el Evangelista Mora está invicto, con 10 triunfos.

Sus derrotas en el torneo se presentaron en condición de visitante ante Cimarrones y Caimanes. Los dirigidos por Bernardo Fitz González promedian 81.6 puntos por partido.

Sus cartas fuertes son Emanuel Payton, James Montgomery, SaQuan Singleton y los colombianos Hayner Montaño y Leonardo Salazar, quienes son la base del quinteto.

Payton promedia 20.1 puntos, 3.7 rebotes y 1.3 asistencias; mientras que Montgomery tiene 11.5 puntos, 11.2 rebotes y 1.5 asistencias.

Siga leyendo: La NBA ya mira a Medellín gracias a Daivon Bailey, la estrella de Paisas

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