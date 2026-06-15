Colombia aterriza en Ciudad de México con la mira puesta en el partido contra Uzbekistán

La Selección Colombia ya se encuentra en Ciudad de México para afrontar su debut en el Mundial.

El equipo nacional viajó este lunes desde Guadalajara, tras cumplir con su práctica matutina, y se concentra en el compromiso de este miércoles frente a Uzbekistán (9:00 p.m., hora de Colombia) en el estadio Azteca.

En la previa del encuentro, Willer Ditta y Jaminton Campaz coincidieron en que la clave estará en mantener la paciencia y la intensidad para superar a un rival que podría apostar por un bloque defensivo compacto.

“Nos estamos preparando desde el día que inició la concentración, haciendo énfasis en el partido ante Uzbekistán. Hemos aprovechado los amistosos, como el de Jordania, donde el sistema fue similar”, explicó Ditta.

El defensor aseguró que Colombia deberá mover rápido el balón y tener mucha movilidad para encontrar espacios. Además, destacó la importancia de las jugadas de pelota quieta, una de las fortalezas del equipo gracias a la calidad de sus ejecutores.

“Va a ser un partido para tener mucha paciencia y mucha movilidad. Hay que recuperar el balón en zonas altas del campo”, afirmó.

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Ditta también resaltó la competencia interna dentro del plantel y la experiencia de varios jugadores para afrontar un torneo de esta magnitud.

Por su parte, Campaz señaló que el grupo es consciente de que los detalles marcarán la diferencia en el estreno mundialista.

“Se definirá por pequeños detalles. Hemos trabajado mucho para tener argumentos cuando el partido esté cerrado”, comentó el atacante.

El jugador destacó además la intensidad de los entrenamientos y el trabajo realizado por las bandas, una herramienta que podría ser importante para romper la organización defensiva de Uzbekistán.

“Sabemos que el Mundial es otra cosa, una competición corta que hay que aprovechar”, señaló.

Más allá del aspecto táctico, dentro de la concentración colombiana reina un ambiente de ilusión y confianza. Los jugadores destacan el compromiso del grupo y la importancia de afrontar el torneo partido a partido, sin perder de vista el objetivo de llegar lo más lejos posible. La combinación de experiencia, juventud y hambre de gloria alimenta las expectativas de una selección que sueña con protagonizar una actuación histórica en el escenario más importante del fútbol mundial.