Las posiciones que aún no tienen dueño en la Selección Colombia antes de su estreno mundialista

La Selección Colombia entra en la recta final de su preparación para el debut mundialista este miércoles 17 de junio, desde las 9:00 p.m. (hora de Colombia), ante Uzbekistán. Aunque el equipo de Néstor Lorenzo mantiene una base sólida que ha demostrado competitividad durante el proceso clasificatorio, los últimos amistosos frente a Costa Rica y Jordania dejaron varias preguntas abiertas que podrían provocar cambios importantes en la formación titular.
Más allá de los resultados, los partidos sirvieron para que el cuerpo técnico evaluara alternativas y confirmara que la competencia interna está más viva que nunca. Varias figuras habituales vieron amenazada su condición de titulares por futbolistas que aprovecharon cada minuto para demostrar que están listos para asumir un papel protagónico.
Uno de los focos principales está en la banda derecha. Durante mucho tiempo, Daniel Muñoz fue considerado una pieza fija en el esquema de Lorenzo gracias a su despliegue físico, capacidad ofensiva y regularidad. Sin embargo, el lateral del Crystal Palace no atraviesa su mejor momento desde la Copa América de 2024.