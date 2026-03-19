Ramón Jesurún, firme en el poder: la asamblea perfila su continuidad al frente de la FCF hasta 2030

Este jueves se vive una jornada determinante para el futuro del fútbol colombiano con la realización de las asambleas electivas en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Durante el día, los distintos estamentos del balompié nacional se reunirán para elegir a los miembros del comité ejecutivo que regirá el destino de la entidad en el período 2026-2030.
La agenda comenzó con las asambleas generales de los 36 clubes profesionales afiliados a la Dimayor y, en paralelo, las 34 ligas departamentales que integran la Difútbol. Posteriormente, en horas de la tarde, ambas ramas se reunirán en la asamblea general de la FCF, donde se llevará a cabo el proceso central del día: la elección de cinco integrantes del comité ejecutivo mediante el sistema de cociente electoral.
De los cinco cargos en disputa, tres corresponden a representantes del fútbol profesional y dos al sector aficionado. El único nombre fijo por parte de la rama profesional es el del actual presidente de la Federación, Ramón Jesurún, quien cuenta con un respaldo mayoritario entre los dirigentes. Según fuentes consultadas, su gestión administrativa, financiera y deportiva ha sido ampliamente valorada, así como su influencia en organismos internacionales como la FIFA y la Conmebol.