Rengifo toca la puerta de la Selección Colombia: ¿atenderá Lorenzo?

En medio del debate sobre quiénes deben integrar la lista de la Selección Colombia rumbo al Mundial, el nombre de Juan Manuel Rengifo empieza a imponerse con fuerza, no solo por sensaciones en el campo, sino por una hoja de vida estadística que lo respalda como uno de los volantes creativos más completos del país. Nacido el 2 de abril de 2005 en Medellín, con 21 años y una estatura de 1,73 m, este creativo zurdo se ha consolidado como una de las grandes apariciones recientes del fútbol colombiano con Atlético Nacional.

Su presente no deja dudas. En la Liga Dimayor 2026 acumula 16 partidos, 6 goles y 5 asistencias, cifras que lo convierten en un jugador con 11 participaciones directas de gol, un número sobresaliente para su posición. Además, mantiene una regularidad notable, con una presencia cercana al 74% de los minutos disputados y un 75% de titularidades en el once inicial, lo que confirma su peso dentro del equipo. Su influencia ofensiva se traduce en una participación del 33% en los goles de elenco verde, un dato que refleja su rol como eje creativo y decisivo en el último tercio.

Más allá de lo estadístico, un futbolista con técnica depurada y capacidad para gestionar el juego con criterio, combinando visión, pausa y llegada al área. Su perfil encaja en lo que Colombia ha buscado durante años: un volante ofensivo capaz de generar fútbol y, al mismo tiempo, aportar cifras concretas en ataque. A esto se suma su disciplina, reflejada en apenas 3 tarjetas amarillas y ninguna expulsión, lo que habla de un jugador competitivo pero controlado. En términos de proyección, su valor de mercado también ha ido en ascenso, alcanzando actualmente los 2,50 millones de euros, una cifra que refleja su crecimiento y que incluso se proyecta como récord en su carrera. Su entorno profesional, representado por el agente Andrei Martínez, también evidencia que se trata de un jugador en proceso de consolidación y con potencial de salto internacional.

Sin embargo, pese a este panorama favorable, su camino hacia la Selección Colombia no es tan claro. Aunque figura dentro del radar como internacional o convocable, aún no ha hecho parte del proceso de selecciones. Y ahí aparece el principal obstáculo: el modelo de convocatorias de Néstor Lorenzo. El técnico ha mostrado una marcada preferencia por jugadores que militan en el exterior, priorizando el ritmo competitivo de ligas internacionales por encima del rendimiento en la liga local.

Ese contexto pone a Rengifo en una posición compleja. Por un lado, sus números superan a los de James, Juanfer Quintero y Jorge Carrascal, como el volante creativo más productivos del país. Por otro, su falta de experiencia internacional y el hecho de jugar en el fútbol colombiano pesan frente a futbolistas con mayor recorrido en Europa o en ligas de mayor exigencia.

¿Debe primar el rendimiento actual o el contexto competitivo? Rengifo representa ese choque de criterios. Es un jugador en estado de forma, con impacto real en su equipo, liderazgo en el juego ofensivo y números de élite para su posición. Pero también es un futbolista que aún no ha dado el salto al exterior ni ha acumulado experiencia en grandes escenarios internacionales. En ese escenario, su inclusión en una eventual lista mundialista dependerá más de la filosofía del cuerpo técnico que de sus estadísticas. Si Lorenzo decide abrir la puerta al talento emergente de la liga local, Rengifo tiene argumentos de sobra para ser considerado. Si, en cambio, se mantiene la tendencia de priorizar jugadores del exterior, su nombre podría quedar relegado a pesar de su rendimiento.