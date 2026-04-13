Rengifo toca la puerta de la Selección Colombia: ¿atenderá Lorenzo?

En medio del debate sobre quiénes deben integrar la lista de la Selección Colombia rumbo al Mundial, el nombre de Juan Manuel Rengifo empieza a imponerse con fuerza, no solo por sensaciones en el campo, sino por una hoja de vida estadística que lo respalda como uno de los volantes creativos más completos del país.
Nacido el 2 de abril de 2005 en Medellín, con 21 años y una estatura de 1,73 m, este creativo zurdo se ha consolidado como una de las grandes apariciones recientes del fútbol colombiano con Atlético Nacional.