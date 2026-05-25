Medellín se posiciona como la ciudad líder para startups en América Latina: supera a Ciudad de México y Buenos Aires

Medellín fue reconocida como el principal destino de América Latina para hacer negocios con empresas de base tecnológica, según los resultados del más reciente Colombia Tech Report (CTR), estudio presentado por KPMG en alianza con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), ANDI del Futuro, cámaras de comercio, universidades y compañías del sector privado.

El informe destacó a la capital antioqueña por el fortalecimiento de su ecosistema de innovación, el crecimiento de startups y el aumento de inversión en este sector durante el último año.

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El reporte concluyó que Medellín se posicionó por encima de otras ciudades de la región como Ciudad de México, Santiago de Chile y Buenos Aires en materia de negocios relacionados con startups. Además, el estudio señaló avances en la articulación entre entidades públicas, privadas y académicas para impulsar procesos de innovación y emprendimiento tecnológico.

De acuerdo con el informe, Medellín incrementó su participación en el capital invertido en startups en Colombia. La ciudad pasó de concentrar el 6 % del capital levantado, equivalente a 31 millones de dólares, a alcanzar el 18 %, con una cifra de 157 millones de dólares en el último año.