Gas importado golpeará el bolsillo: precio del GNL subirá 32% en junio

El precio del gas natural licuado (GNL), energético que ya cubre cerca de una cuarta parte de la demanda nacional, tendrá un incremento de 32% entre junio y agosto de este año, una situación que anticipa mayores costos para hogares, industrias, comercios y vehículos que operan con gas en Colombia. Así lo explicó el experto minero-energético Sergio Cabrales, quien advirtió que el país enfrenta una creciente dependencia de las importaciones justo cuando el mercado internacional atraviesa una fuerte volatilidad y se acerca el fenómeno de El Niño. “El precio del gas natural licuado (GNL), que cubre el 27% de la demanda nacional, aumentará 32% en junio”, señaló Cabrales. El analista detalló que en febrero se negoció el gas natural licuado para el periodo marzo-mayo a un precio de US$13,96 por millón de BTU (MMBTU). Sin embargo, en mayo se cerraron las negociaciones para junio-agosto en US$18,39/MMBTU, lo que representa un salto frente al periodo anterior. Conozca más: MinEnergía prepara plan para evitar desabastecimiento de gas durante mantenimiento de SPEC

Hogares, industrias y transporte sentirán el impacto

El incremento en el costo internacional del GNL tiene un efecto directo sobre las tarifas internas debido a que Colombia depende cada vez más del gas importado para cubrir su demanda energética. “Este incremento cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que las importaciones de gas natural cubren actualmente el 27% de la demanda nacional de gas. Como resultado, se esperan aumentos considerables en las tarifas finales para los usuarios residenciales, comerciales, vehiculares e industriales”, agregó Cabrales. La situación se vuelve más delicada porque la demanda de gas importado ha venido creciendo incluso sin que el país enfrente todavía un fenómeno de El Niño.

La dependencia del gas importado sigue aumentando

En la primera quincena de mayo, las importaciones realizadas por SPEC alcanzaron 260 GBTUD, el nivel más alto desde octubre de 2024. Según Cabrales, esto demuestra que el sistema energético colombiano está utilizando cada vez más gas importado para sostener la demanda nacional. “A principios de mayo de 2026, el fenómeno de El Niño no ha llegado y el gas importado cubrió el 25% de la demanda”, explicó el experto. Además, indicó que durante abril el promedio de importaciones fue de 227 GBTUD frente a una capacidad total de 465 GBTUD, es decir, cerca de la mitad de la capacidad de importación del país ya se estaba utilizando aun con embalses superiores al 60%. “Sin la presencia del fenómeno de El Niño y con niveles de embalses superiores a 60%, el gas importado cubrió 25% de la demanda nacional. El promedio de importaciones fue de 227 Gbtud en abril, frente a una capacidad total de 465 Gbtud, equivalente a cerca de 50% de la capacidad de importación del país”, afirmó. Siga leyendo: Gobierno alista decreto para intervenir mercado del gas natural: cambiarán varias reglas La preocupación del sector energético es que un eventual fenómeno de El Niño en el segundo semestre aumente aún más la presión sobre el sistema eléctrico y gasífero colombiano. Cuando disminuyen las lluvias y bajan los niveles de los embalses, el país necesita utilizar más plantas térmicas, las cuales operan principalmente con gas natural como combustible de respaldo. El problema es que el país hoy cuenta con una menor producción local y una mayor dependencia de mercados internacionales donde los precios están al alza. De acuerdo con Cabrales, actualmente Colombia dispone de poco más de 230 GBTUD de capacidad efectiva adicional para enfrentar un eventual fenómeno climático extremo. “Actualmente, Colombia dispone de aproximadamente 200 GBTUD adicionales para atender un posible fenómeno de El Niño, lo que equivale al 43% de la capacidad actual de importación de GNL del país”, indicó.

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