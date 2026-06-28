La Selección Colombia tiene traje de candidata a pelear el Mundial: llegará fortalecida a los “mata-mata” con Ghana

El empate 0-0 frente a Portugal dejó mucho más que un punto para la Selección Colombia. El resultado no solo le permitió asegurar el primer lugar del Grupo K con siete unidades, sino que confirmó el crecimiento futbolístico de un equipo que llega fortalecido a la fase de eliminación directa del Mundial. Por tercera Copa del Mundo consecutiva, la Tricolor terminó líder de su grupo, después de conseguir puntaje perfecto en Brasil 2014 (9 puntos), seis en Rusia 2018 y ahora siete.
Más allá de las estadísticas, el partido frente a una de las favoritas al título dejó una sensación compartida entre jugadores, cuerpo técnico e hinchada: Colombia está preparada para competir de igual a igual contra cualquier rival.