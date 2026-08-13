Bancos lanzan plan de alivios con hasta un año de gracia para 2,8 millones de afectados por el sismo

El sector bancario anunció un plan de alivios dirigido a las personas y empresas damnificadas por el terremoto del 10 de agosto, mientras trabaja en la recuperación de las oficinas afectadas y mantiene habilitados sus canales digitales.
La medida busca acompañar a los clientes que enfrentan pérdidas de sus viviendas, negocios o medios de vida, en coordinación con los esfuerzos del Gobierno Nacional tras la declaratoria de desastre.
El plan contempla atención prioritaria para los clientes ubicados en las zonas afectadas, con trámites simplificados y una evaluación individual de cada situación. Los alivios serán aplicados por cada entidad de acuerdo con su autonomía y sus políticas internas.
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Entre las medidas previstas se encuentran periodos de gracia de hasta 12 meses para los casos de mayor afectación, además de la redefinición de plazos y condiciones de los créditos y tratamientos especiales en materia de intereses.
La banca también contempla medidas para proteger el historial crediticio de los damnificados y suspender temporalmente las gestiones de cobro jurídico y prejurídico a los deudores afectados por la emergencia.