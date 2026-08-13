Clínica Bolivariana de Medellín está al 251 % de su capacidad en Obstetricia

La presión sobre la red hospitalaria de Antioquia continúa. La Clínica Universitaria Bolivariana, en Medellín, informó este miércoles que su servicio de Obstetricia —que comprende Urgencias, Cirugía y Hospitalización— alcanzó una ocupación del 251 %, una cifra que supera ampliamente la capacidad instalada de la institución. La advertencia fue hecha mediante un comunicado oficial publicado el 12 de agosto. La clínica explicó que la situación responde a la alta demanda de atención de pacientes maternas y pidió a los usuarios que, cuando sea posible, acudan inicialmente a su Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) básica para recibir una valoración y determinar la atención que requieren. Lea más: Terremoto en Colombia: quién era Lenny Fernández, la abogada que murió protegiendo a su perro en Cali ”Hacemos un llamado respetuoso a los usuarios, para que en la medida de lo posible acudan inicialmente a su IPS básica para una atención oportuna y veraz”, dice en el comunicado.

La situación significa que la demanda registrada en este servicio está muy por encima de los cupos que normalmente puede manejar la institución, lo que representa un reto adicional para la atención de pacientes que necesitan servicios relacionados con obstetricia.

Antioquia mantiene la alerta roja hospitalaria

El llamado de la Clínica Bolivariana se produce mientras Antioquia continúa bajo alerta roja hospitalaria, medida adoptada por la Gobernación tras el terremoto ocurrido el pasado lunes. La decisión permitió activar y coordinar la capacidad de las redes pública y privada de salud del departamento para responder tanto a las personas afectadas en Antioquia como a pacientes trasladados desde otros territorios. La Gobernación informó que las remisiones se coordinan mediante los centros reguladores de urgencias y emergencias, de acuerdo con las necesidades médicas y la disponibilidad de cada institución. En los días posteriores al temblor, Antioquia también comenzó a recibir pacientes provenientes del Chocó como parte del apoyo institucional al departamento vecino -ya van 33 en total-, y organismos de socorro del territorio se desplazaron hacia la zona del epicentro para apoyar las labores de emergencia.

La presión sobre los servicios de salud ocurre en un escenario excepcional en el que la red hospitalaria debe mantener capacidad de respuesta frente a las consecuencias del terremoto y, al mismo tiempo, atender la demanda habitual de la población.

Más sobre la Clínica Bolivariana de Medellín

La Clínica Universitaria Bolivariana hace parte de la Universidad Pontificia Bolivariana y tiene su sede en el sector de Robledo, en Medellín. Su historia está ligada al desarrollo de los servicios de salud de la UPB y a la formación de profesionales del área médica. La institución tiene como antecedente el Servicio Médico Bolivariano, creado en 1979 como un centro docente-asistencial vinculado a la Facultad de Medicina. Entérese: Diana fue encontrada con vida entre los escombros “a punta de oído”; así narró el alcalde de Cali el conmovedor rescate Con el paso de los años, ese servicio evolucionó hasta convertirse en la actual clínica, constituida como institución prestadora de servicios de salud en 1995. La UPB registra la inauguración de la Clínica Universitaria Bolivariana a finales de ese mismo año. Actualmente, la institución se define como un hospital universitario, en el que confluyen la atención en salud, la formación académica y la investigación. Su misión institucional señala como propósito generar valor y ofrecer una experiencia de atención en salud con estándares superiores de calidad, bajo principios de solidaridad y respeto por la vida. La clínica también ha mantenido un fuerte vínculo con la formación de profesionales de la salud. En 2025, la institución renovó su reconocimiento como Hospital Universitario y reportó más de 1.141 estudiantes en formación, 176 docentes y 109 proyectos de investigación activos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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