Video | Con “pastores alemanes”: así fueron requisados los futbolistas de la Selección de Alemania antes de viajar a Canadá

En Norteamérica 2026 no solo ha importado lo deportivo. La atención también se la han llevado algunas cosas que han ocurrido fuera de las canchas. Sobre todo cuando los partidos de la primera edición de una Copa del Mundo que se juega en tres sedes al mismo tiempo, son en Estados Unidos. En la Unión Americana viven obsesionados con la seguridad. Desde 1947, cuando proclamaron la Ley de Seguridad Nacional durante el gobierno de Harry Truman, uno de los objetivos principales de los presidentes de Estados Unidos ha sido tomar medidas para evitar que en su territorio ocurran ataques como el del 11 de septiembre de 2001 que tumbó las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York.

Por eso, en 2002 hicieron una modificación a la norma que creó el Departamento de Seguridad Nacional, en el que incluyeron al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, así como el servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, organismos que velan por controlar quiénes ingresan y salen al territorio norteamericano que, durante el Mundial 2026, han tomado protagonismo.

¿Cómo fue la salida de la Selección de Alemania hacia Canadá?

Desde la semana previa al inicio del Mundial, cuando se disputaron varios partidos amistosos en territorio estadounidense, los controles de seguridad que hacen en aeropuertos, ingresos a estadios, entre otros espacios de Estados Unidos, fueron juzgadas como exageradas en todo el planeta. Muchos argumentaban que, en un evento que convocaba a 48 países, debían ser más flexibles. Además, que algunas de las cosas que hacían, como revisar los zapatos y maletas de los futbolistas, les resultaba incómodo a los deportistas: se sentían como si fueran terroristas.

No obstante, el asunto se convirtió en paisaje. Fabio Cannavaro, entrenador de la Selección de Uzbekistán, manifestó que, antes de disputar un partido amistoso en Nueva York, les dijeron que esas eran las normas. Además, los norteamericanos lo han seguido haciendo. Este viernes, por ejemplo, las redes sociales se llenaron de videos de los controles a los que sometieron a la Selección de Alemania para salir de suelo estadounidense.

Sí: el problema no solo es ingresando; también es para abandonar el país. En X (antes Twitter), han circulado videos en los que se ve al arquero teutón Manuel Neuer saliendo siendo sometido a la revisión exhaustiva por parte de las autoridades aeroportuarias de Estados Unidos antes de montarse al avión para viajar a Toronto, Canadá, donde enfrentan, el sábado, desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia), a Costa de Marfil en el segundo juego del Grupo E de la Copa del Mundo.