¿Quién es Camilo Noguera Abello, el abogado que será director de Defensores de la Patria?

El 3 de agosto, apenas cuatro días antes de la posesión de Abelardo de La Espriella como nuevo presidente de Colombia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le entregó la personería jurídica al partido Defensores de la Patria, con el cual el presidente electo hizo su campaña que le llevó al triunfo. Tras aquel logro, se conoció el nombre de quien dirigirá el partido: se trata del samario Camilo Noguera Abello.

Abello es abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda, y ha dedicado su vida al campo laboral de la educación en la región Caribe. En la Sergio Arboleda también hizo una especialización en derecho público económico y otra en derecho público administrativo; allí mismo hizo una maestría en Derecho.

A lo largo de su trayectoria profesional ha sido distinguido con diferentes premios y reconocimientos. Entre ellos figuran la Cruz de Bastidas, otorgada por la Alcaldía de Santa Marta en 2009, y la distinción Joven Sobresaliente de Colombia en la categoría de desarrollo empresarial, concedida ese mismo año por la Cámara Junior Internacional.

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A lo largo de su trayectoria profesional ha estado vinculado principalmente a la Universidad Sergio Arboleda, donde actualmente se desempeña como secretario general, cargo que ocupa desde el 26 de enero de 2006. Anteriormente, fue subsecretario general de esa misma institución entre el 13 de enero de 2003 y el 25 de enero de 2006.

También trabajó en la Procuraduría General de la Nación. Entre el 10 de septiembre de 2001 y el 10 de noviembre de 2002 ejerció como técnico administrativo de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales.

Posteriormente, entre el 10 de noviembre de 2002 y el 12 de enero de 2003, se desempeñó como profesional universitario y asesor de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el grado 17.

En el ámbito académico, en junio de 2001 asumió la jefatura del Área Penal del Consultorio Jurídico de la Universidad Sergio Arboleda.

Previamente había sido monitor de ese mismo consultorio entre el 2 de junio de 2000 y el 1 de junio de 2001, y antes de ello se desempeñó como monitor del programa preuniversitario de la institución durante el periodo 1999-2000.

Cabe recordar que la votación para darle personería jurídica a Defensores de la Patria fue de seis votos contra uno. La decisión le permitirá a esa colectividad tener derecho a la financiación, pero además podrá entregar avales para los candidatos que aspiren a las Alcaldía, Gobernaciones, Concejos, Asambleas y Juntas Administradoras Locales, en las elecciones de octubre de 2027.

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La Constitución establece que un movimiento solo puede convertirse en partido si obtiene al menos el 3 % de los votos válidos para el Senado, es decir, si supera el umbral electoral.

Defensores de la Patria no tuvo lista propia al Senado en las elecciones legislativas de marzo de 2026 (De la Espriella respaldó al partido Salvación Nacional), por lo que el movimiento no cumpliría ese requisito.

El sustento jurídico de la solicitud es, entonces, la sentencia SU-316 de 2021, con la que la Corte Constitucional concedió el reconocimiento jurídico a Colombia Humana tras la candidatura presidencial de Petro en 2018.

En esa decisión, el alto tribunal concluyó que surge un caso de reconocimiento de personería que no depende de las elecciones directas para Cámara y Senado, al considerarse la altísima votación de quien queda, en ese caso, en segundo lugar.

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