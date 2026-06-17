México enfrenta a Corea del Sur en Guadalajara con la presión de ganar para seguir en su fortín, ¿por qué?

Mantenerse como líder del Grupo A es asunto prioritario para México, que enfrenta a una amenazante Corea del Sur este jueves en Guadalajara (8:00 p.m. de Colombia), en el duelo de la segunda fecha del Grupo A del Mundial.
El Tri está obligado a clasificar a la siguiente ronda como puntero para conservar la ventaja de jugar los dieciseisavos de final en el estadio Azteca. Y si ganara esa eliminatoria, en octavos el equipo dirigido por Javier Aguirre repetiría como local en el monumental escenario de Ciudad de México.