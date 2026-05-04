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¿Se filtró la lista? Un video destapa la posible convocatoria de Colombia al Mundial 2026

Un video publicitario puso en duda el hermetismo de la Selección Colombia al mencionar 26 jugadores, desatando versiones sobre una posible filtración de la lista.

  • Imágenes del video publicitario que habría revelado la lista de convocados para el Mundial. FOTO PANTALLAZO DEL VIDEO DE INTER RAPIDÍSIMO
    Imágenes del video publicitario que habría revelado la lista de convocados para el Mundial. FOTO PANTALLAZO DEL VIDEO DE INTER RAPIDÍSIMO
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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La expectativa por conocer la convocatoria definitiva de la Selección Colombia para el Mundial de 2026 sigue creciendo, especialmente por el hermetismo que ha mantenido el técnico Néstor Lorenzo. Sin embargo, en las últimas horas, un contenido publicitario encendió la conversación y desató todo tipo de especulaciones.

Se trata de un video difundido por Inter Rapidísimo con motivo del mes de las madres. En la pieza, varias madres de futbolistas relatan historias de esfuerzo, sacrificio y acompañamiento en la carrera de sus hijos. Pero el homenaje tomó un giro inesperado: en el video se mencionan 26 jugadores, justo el número permitido por la FIFA para la lista oficial del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La coincidencia no pasó desapercibida y rápidamente surgieron versiones que apuntan a una posible filtración de la convocatoria definitiva.

Los nombres que generan debate

Aunque no existe confirmación oficial, la lista mencionada en el video coincide con una base de jugadores habituales en el proceso de Lorenzo:

Portería:

Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero.

Defensa:

Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerson Mosquera, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Déiver Machado y Juan David Cabal.

Mediocampo:

Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, Gustavo Puerta, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Jáminton Campaz.

Delantera:

Luis Díaz, Jhon Arias, Johan Carbonero, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Carlos Andrés Gómez y Luis Suárez.

¿Estrategia o casualidad?

Más allá de si se trata de una filtración real o simplemente una coincidencia narrativa, lo cierto es que el video ha aumentado la expectativa en torno a la lista definitiva. La mayoría de los nombres hacen parte del núcleo habitual de la selección, lo que le da credibilidad a la especulación.

Por ahora, todo sigue en manos de Néstor Lorenzo, quien mantiene el misterio sobre la convocatoria final. Mientras tanto, la afición y el entorno del fútbol colombiano siguen atentos a cualquier pista que anticipe quiénes representarán al país en la cita más importante del fútbol mundial.

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