Ganancias de las aerolíneas en Colombia aumentaron 128% en 2025

La industria aérea colombiana cerró un 2025 redondo. Mientras el mundo observaba con incertidumbre el cese definitivo de operaciones de la estadounidense Spirit Airlines, tras 34 años de historia, en los últimos días la Aerocivil reportó que las compañías que operan en el país tuvieron un balance financiero de crecimiento. Podría interesarle: Así fue la ruta de Spirit Airlines a la bancarrota: cerca de 60.000 pasajeros diarios afectados Según los datos consolidados de la entidad, las utilidades netas de las siete principales aerolíneas en Colombia –en conjunto– alcanzaron un crecimiento del 128,2% al cierre de 2025, llegando a $1,88 billones (frente a $827.538 millones de 2024); mientras que los ingresos operacionales se elevaron un 6,1%, consolidando una facturación total de $21,1 billones. Este fortalecimiento financiero cobra relevancia si se considera que los dos mayores competidores del mercado local, Avianca y Latam Airlines, vienen de atravesar complejos procesos de reorganización bajo la Ley de Quiebras de Estados Unidos tras el impacto de la pandemia. Avianca, que estuvo al borde de la desaparición, reportó en 2025 una utilidad neta de $1,69 billones, lo que representa un incremento del 54,3% respecto al año anterior, con ingresos que sumaron $15,11 billones. Por su parte, Latam Airlines recortó sus pérdidas de $240.870 millones en 2024 a $35.102 millones en 2025.

Las lecciones del caso Spirit en Colombia

Los datos se dan en una coyuntura difícil, principalmente por la escalada en costos fijos. Por ejemplo, la estadounidense Spirit, que no reportaba ganancias desde 2019, sucumbió ante el encarecimiento del combustible para aviones, el cual duplicó su precio en solo dos meses debido a tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz. Este cierre afectó a cerca de 10.000 pasajeros en Colombia, obligando a la Aerocivil y a la Superintendencia de Transporte a activar planes de choque. En este contexto, las aerolíneas locales parecen saber navegar los costos operativos, que están dolarizados en rubros críticos como repuestos y mantenimiento, beneficiándose de una tasa de cambio que se mantuvo relativamente estable durante gran parte de 2025. Encuentre: Avianca lanza plan de contingencia para pasajeros afectados por cierre de Spirit: “Serán reubicados en nuestros vuelos sin cobro” El investigador económico Luis Fernando Ramírez señala que el negocio de las aerolíneas se mueve principalmente por el flujo de caja. A diferencia de las empresas tradicionales que poseen aviones propios, buena parte de las compañías actuales opera bajo modelos de arrendamiento, lo que reduce su patrimonio pero exige una gestión impecable del efectivo diario para cubrir gastos. Spirit, al quedarse sin caja y fracasar en sus intentos de rescate financiero, perdió la batalla por mantenerse en el aire, dejando un vacío que las operadoras colombianas han comenzado a cubrir mediante planes de protección y reubicación de pasajeros.

Ingresos y utilidades de aerolíneas en Colombia en 2025

Al desglosar el comportamiento de los ingresos en Colombia, los datos de la Aerocivil muestran una tendencia de estabilización en las ventas. Avianca lidera la tabla con ingresos por $15,1 billones, seguida por Latam con $2,7 billones, Wingo con $896.651 millones y JetSmart con $815.923 millones. Esta última, aunque es un jugador de menor tamaño en términos de flota local frente a Avianca, demostró una eficiencia importante al reportar una ganancia neta de $136.074 millones, recuperándose frente a las pérdidas de 2024. En el segmento de líneas aéreas regionales, el panorama es mixto. Clic –antigua EasyFly– logró un importante repunte y arrojó utilidades por $18.449 millones, un crecimiento del 982% frente a 2024. Entre tanto, sus ingresos aumentaron un 16%, llegando a los $601.135 millones. En contraste, Satena, reportó pérdidas por $20.509 millones, aunque sus ingresos subieron un 18%, alcanzando $461.042 millones como reflejo de su agresiva estrategia de nuevas rutas. Lea más: Vuelven los vuelos entre EE. UU. y Venezuela tras casi 7 años sin conexión directa: arrancó la ruta Miami-Caracas

Llamado de Anato a protección de pasajeros aéreos en Colombia

A pesar de las cifras positivas de rentabilidad, gremios como la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) han manifestado su preocupación por la vulnerabilidad de los consumidores ante ceses de operación intempestivos, como ocurrió con Viva y Ultra Air en el pasado cercano, y ahora con Spirit. La presidenta de Anato, Paula Cortés Calle, hizo un llamado a las autoridades para establecer fondos de respaldo o seguros que protejan el dinero pagado anticipadamente por los viajeros. La presión recae a menudo sobre las agencias de viajes, que deben responder por reembolsos y reubicaciones sobre recursos que ya han sido transferidos a las aerolíneas.

¿Qué pasará con las aerolíneas en Colombia en 2026?