Remezón en el Ejército: denuncian presuntas irregularidades en salida de 49 oficiales

Una serie de decisiones administrativas dentro del Ejército Nacional encendió las alarmas entre oficiales activos y retirados. En las últimas semanas, casi medio centenar de uniformados (49) con más de dos décadas de carrera fueron llamados a calificar servicios, en medio de cuestionamientos internos sobre la forma en que se tramitó su salida. Las inconformidades no solo apuntan al impacto que estas bajas tendrían en la estructura operativa de la institución, sino también a posibles inconsistencias en el proceso. Entre los oficiales afectados —mayores, tenientes coroneles y coroneles— hay quienes sostienen que las decisiones se tomaron sin el debido sustento documental y en condiciones que podrían contradecir la normativa vigente.

Las resoluciones que llamaron a 49 militares a calificar servicios

Según reveló La FM, existen al menos cinco resoluciones firmadas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que ordenan la salida de 49 oficiales en un lapso de mes y medio. Puede leer: “Esta gente no tiene compasión”: ataque en Cauca de disidencias de Farc deja 20 muertos Los documentos, fechados entre el 16 de marzo y el 29 de abril de 2026, distribuyen las desvinculaciones en varios actos administrativos, pese a que —según los implicados— habrían sido analizadas en una misma sesión. Uno de los principales reparos gira en torno a la Junta Asesora que evalúa estos retiros. De acuerdo con los documentos, dicha reunión se realizó el 16 de marzo bajo la categoría de sesión ordinaria. Sin embargo, algunos oficiales señalan que esa fecha no coincide con lo establecido en la normativa que regula su funcionamiento, lo que, a su juicio, abre dudas sobre la validez del procedimiento. Y es que, según las denuncias que llegaron al medio citado, el Decreto 2260 de 1973, en su artículo 7, se establece que “las sesiones de la Junta Asesora serán ordinarias, especiales y extraordinarias. Son ordinarias aquellas cuya agenda incluye únicamente aspectos rutinarios u ordinarios de personal, tales como aprobación de clasificaciones para ascensos, recomendación de ascensos, retiros, cambios de escalafón, llamamiento al servicio y aspectos relacionados con administración de personal”.

Aunque se menciona la “administración de personal”, no se habla literalmente de las calificaciones de servicio, lo que generó molestia. A ese punto sumaron que las juntas se deben hacer los primeros jueves de cada mes, algo que tampoco sucedió. Hay otra queja sensible: la presunta ausencia de expedientes durante la evaluación de los casos. Según versiones conocidas, “hicieron el análisis de la salida de los oficiales sin tener los expedientes y hojas de vida”, lo que pondría en entredicho la rigurosidad de las decisiones adoptadas. Entérese: Magnicidio de Miguel Uribe: así se planeó desde la Segunda Marquetalia y se ejecutó con red criminal en Bogotá También genera inquietud la secuencia de firmas y fechas. En al menos uno de los casos, la recomendación del comandante del Ejército tendría una fecha posterior a la sesión en la que se habría discutido la salida de los oficiales, lo que sugiere, según los denunciantes, posibles inconsistencias en el orden del trámite.

¿Qué dice el Ejército sobre la salida de 49 miembros?