Semenyo no va con favoritismos y lanzó advertencia antes del partido vs. Colombia: “Tenemos el mismo talento”

La ilusión de la Selección de Ghana lleva el sello de Antoine Semenyo. El atacante nacido en Londres y figura del combinado africano vive su primera Copa del Mundo con la certeza de que las expectativas de su equipo se están cumpliendo.
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Y es que este viernes 3 de julio en Kansas City (8:30 p.m. hora local), la Selección Colombia intentará frenar el ímpetu y ataque de un futbolista que confía ciegamente en el crecimiento de su equipo de cara al duelo de dieciseisavos de final.