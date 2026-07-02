Semenyo no va con favoritismos y lanzó advertencia antes del partido vs. Colombia: “Tenemos el mismo talento”

La ilusión de la Selección de Ghana lleva el sello de Antoine Semenyo. El atacante nacido en Londres y figura del combinado africano vive su primera Copa del Mundo con la certeza de que las expectativas de su equipo se están cumpliendo. Le puede interesar: Él es Benjamin Asare, el portero invicto de los 100.000 euros de Ghana que desafiará el ataque de Colombia en el Mundial Y es que este viernes 3 de julio en Kansas City (8:30 p.m. hora local), la Selección Colombia intentará frenar el ímpetu y ataque de un futbolista que confía ciegamente en el crecimiento de su equipo de cara al duelo de dieciseisavos de final.

Antoine Semenyo (11) en un entrenamiento con Ghana antes de enfrentar a Colombia. FOTO: Tomada de redes sociales @GhanaBlackstars

A pesar de no ser la favorita en la llave, Senegal ha sido —así como las demás selecciones de África— un rival de cuidado para los otros equipos contra los que ha jugado en Norteamérica. Clasificó con 4 puntos como mejor tercero del grupo L, junto a Croacia e Inglaterra.

La presión de la escena mundial

El seleccionado africano arribó este miércoles a la ciudad sede del encuentro que será dirigido por el francés Clément Turpin. Mientras el técnico Carlos Queiroz ultima detalles en el Sporting KC Stadium, el foco se posa sobre un Semenyo recuperado de un golpe sufrido ante Croacia y listo para el desafío.

A sus 26 años, el extremo todavía no ha marcado en el torneo, pero su confianza se mantiene intacta desde antes de aterrizar en Estados Unidos. En una reciente charla con la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA), el jugador analizó la exigencia que rodea al plantel en medio de la previa de este partido vs. Colombia. “Hay presión y siento que se debe a que tenemos un equipo muy bueno, excelente. Con el paso de los años, nuestro equipo ha mejorado muchísimo y ahora sentimos que estamos en la escena mundial”, afirmó Semenyo, actual jugador del Manchester City.

Al nivel de los mejores: la pieza clave de Queiroz

Para el delantero, las distancias con selecciones como Colombia —ubicada entre las 15 mejores del planeta— y con otras con las que se han enfrentado se han reducido drásticamente. Su mentalidad de competencia es “diferente” frente a los rivales de jerarquía. “Queremos competir con todas las naciones más importantes, tenemos el mismo talento y me pregunto: ¿por qué no estamos ahí arriba junto a ellos? Siento que estamos en una etapa en la que estamos llegando a ese punto. Estamos creciendo poco a poco y esperamos competir en los próximos años”, agregó.

Semenyo, número 11 de Ghana, es una de las principales figuras del equipo. FOTO: Tomada de redes sociales @GhanaBlackstars y @antoinesemenyo

El impacto de Semenyo en el juego va más allá de las estadísticas goleadoras. Actualmente, es el futbolista de Ghana que más pases ha recibido en el último cuarto de cancha, registrando un total de 35. Esto sin contar que es su figura referente en campo. Aunque el gol se le ha resistido en lo que va de esta Copa del Mundo, el entrenador Queiroz mantiene la confianza en que el extremo senegalés pueda quebrar su racha y festejar ante el conjunto colombiano con miras a los octavos de final.