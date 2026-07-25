¿En qué va el Plan de Expansión del Sistema del Metro de Medellín hacia el Oriente?

Con un aumento de casi el 53,3% de su población urbana entre 2005 y 2025, según los cálculos publicados por Antioquia Cómo Vamos en un informe de Dinámica Laboral de la subregión, el crecimiento demográfico del Oriente antioqueño, motivado principalmente por la aceleración del desarrollo inmobiliario y los cambios en sus dinámicas sociales y empresariales, ha propiciado una presión sobre su infraestructura vial disponible y la necesidad de fortalecer las acciones de planificación territorial para mejorar las condiciones de movilidad para sus habitantes y visitantes. Ante la presencia de más gente, más proyectos inmobiliarios, más complejos empresariales y más vehículos en los últimos años, la infraestructura actual disponible se ha visto insuficiente para tan alta demanda. Pese al desarrollo de algunas iniciativas puntuales, como por ejemplo la apertura y puesta en funcionamiento de la primera boca del Túnel de Oriente (y la segunda en ejecución), o el intercambio vial de la glorieta del aeropuerto internacional José María Córdova, se requiere tanto la planificación de más proyectos similares, como la generación de una visión estratégica que integre a la subregión en el futuro. Le puede interesar: Ecosistema universitario ofrece más de 100 programas para los jóvenes de la región

Alternativas sobre la mesa

Una de las soluciones que se avizoran en el panorama del Oriente cercano está incluida en el Plan de Expansión del Sistema del Metro de Medellín, un proyecto que contempla una visión de largo plazo al año 2050, priorizando una expansión estructurada, multimodal y territorialmente cohesionada. En este documento se definió que el corredor entre los valles de Aburrá y San Nicolás es estratégico para el desarrollo de la región, y por tanto, se prevé el análisis hacia futuro de un sistema de transporte masivo, de vía exclusiva, que permita la articulación entre la planeación del transporte y el ordenamiento territorial. Según informó el Metro de Medellín, “durante los próximos años se espera avanzar en estudios de prefactibilidad que permitan definir demanda, alternativas tecnológicas, trazados, costos y beneficios socioeconómicos. Asimismo, se continuará fortaleciendo la articulación institucional con los gobiernos nacional, departamental y municipales, así como con los procesos asociados a la ampliación del Aeropuerto José María Córdova y su segunda pista, elementos fundamentales para consolidar la visión de este corredor”.

¿En qué consistiría este sistema?

A julio de 2026, el Plan de Expansión del Metro de Medellín no ha definido una tecnología de transporte masivo para este corredor, pues para esto se quiere contar con los estudios de prefactibilidad y factibilidad que evalúen variables como demanda esperada, tiempos de viaje, pendientes, condiciones geográficas, capacidad requerida, integración con el sistema existente y sostenibilidad financiera, indicó la empresa. Sin embargo, la entidad enfatizó en que es prioritario contar con una infraestructura “totalmente segregada”, con componentes elevados y en túnel, que brinden confiabilidad a la operación del sistema que se desarrolle, altos estándares de seguridad y tiempos de viaje competitivos, independientemente de las condiciones de congestión de la red vial actual. Las proyecciones indican que un sistema de transporte masivo con vía exclusiva entre los valles de Aburrá y San Nicolás reduciría el tiempo de viaje hasta en un 23% entre ambos puntos. Además, este desarrollo inyectaría mayor confiabilidad y predictibilidad a los desplazamientos, “permitiendo una mejor conexión entre los centros urbanos, las áreas industriales, las futuras expansiones aeroportuarias y los principales nodos de actividad económica de ambos valles”, agregó el Metro de Medellín.

Jorge Rivas, alcalde de Rionegro, indicó que es urgente pensar en este tipo de desarrollos y de propuestas, considerando que, por ejemplo, el Túnel de Oriente ya superó las expectativas de tráfico cuando se inauguró su primera boca en 2019. “Se planteaba que por allí pasarían hasta 25.000 vehículos hacia 2035 y hoy son más de 35.000. Esto nos obliga a actualizar en 2026 planes viales que teníamos proyectados para 2025 o 2040”. Ese escenario también ha llevado a los dirigentes de la región a pensar en que la solución, más allá de disponer de más y mejores vías para la movilidad del particular, es ofrecer soluciones de transporte masivo y público, y para que ello ocurra es clave la articulación entre todos los actores públicos, para encontrar las alternativas más viables, acordes con las condiciones que tiene la región.

Unión de esfuerzos