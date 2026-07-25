Flávio Bolsonaro salta al ring electoral y abre la batalla contra Lula en Brasil

Asolado por una seguidilla de crisis políticas, el derechista brasileño Flávio Bolsonaro oficializó este sábado su candidatura para enfrentar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre, en una convención en Sao Paulo del partido de su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro.
Con el presidente ultraliberal argentino Javier Milei como invitado, el Partido Liberal nombrará a Flávio Bolsonaro como candidato en medio de revelaciones sobre vínculos con un acusado de corrupción, peleas familiares, alianzas irresueltas y críticas por su posición ante un tarifazo de Estados Unidos a Brasil.
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El senador Bolsonaro, de 45 años, se medirá con el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que a los 80 busca su reelección. Ungido como sucesor por su padre luego de que lo encarcelaran por golpismo en 2025, Flávio Bolsonaro se propone a los votantes como la llave de un “cambio” para evitar un cuarto mandato no consecutivo de Lula.
“Estamos en un avión sin piloto”, dijo la semana pasada en alusión al presidente. Aunque en marzo llegó a empatar a Lula en encuestas tras recortarle 15 puntos, Bolsonaro perdió vigor en las últimas semanas: con el 48% de la intención de voto en segunda vuelta, el mandatario ahora tiene ventaja frente al 43% de su rival, según un sondeo publicado el viernes por Datafolha.