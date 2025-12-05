x

En vivo | Siga aquí el sorteo de los grupos del Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre se realiza, en el Centro Jhon F. Keneddy de Washington, el sorteo de la fase de grupos de la Copa de Canadá, Estados Unidos y México.

    El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, será uno de los personajes principales del sorteo de la Copa del Mundo. Foto: Getty
El Colombiano
hace 14 horas
Un desfile de estrellas y delegaciones de los países clasificados brillan este viernes en la alfombra roja del Kennedy Center en una fría mañana en Washington, donde comenzó, bajo estricta vigilancia, el sorteo del Mundial 2026 con Donald Trump como figura principal.

La organización ofrece un espectáculo de unas dos horas en el Kennedy Center, una imponente sala de espectáculos en cuyos alrededores se implementó un estricto dispositivo de seguridad, obligando a cientos de personas acreditadas a esperar bajo la nieve y una temperatura bajo cero.

Es un gran día y es un deporte formidable”, dijo Trump a su llegada al evento, donde fue recibido por el jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

El sorteo, que inició a las 12:00 del mediodía, es el punto de partida de un torneo gigantesco que se organizará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la ceremonia se determinará el recorrido de los 48 equipos que competirán por el trono que ostenta la Argentina de Lionel Messi desde el triunfo en Catar 2022.

Con actuaciones de estrellas de diversos géneros musicales -Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams o Nicole Scherzinger-, la gala es conducida por la exmodelo alemana Heidi Klum y el popular humorista Kevin Hart. Pero el invitado estelar fue, sin duda, el propio presidente de Estados Unidos.

Cómo funcionará el sorteo y novedades

En el ámbito deportivo, el desafío es considerable para los 42 países ya clasificados, que serán acompañados en marzo por seis equipos procedentes de la repesca, para llegar a 48 participantes, una novedad en la historia de la Copa del Mundo.

Al término del sorteo, en el que participarán varias leyendas del deporte norteamericano como Tom Brady, Shaquille O’Neal o Wayne Gretzky, se conocerán los partidos de la primera ronda y la composición de los 12 grupos de cuatro, pero habrá que esperar hasta el sábado para descubrir los lugares y horarios de los encuentros.

Una novedad introducida por la FIFA, intentará garantizar las mejores condiciones posibles para todos los equipos y espectadores mientras permite, en la medida de lo posible, que los aficionados de todo el mundo vean jugar a sus equipos en directo a pesar de las diferencias de zonas horarias.

Otra innovación, es que las cuatro primeras naciones en el ranking FIFA (España, Argentina, Francia e Inglaterra) serán ubicadas en dos partes diferentes del cuadro y no podrán enfrentarse antes de las semifinales si terminan primeras en su grupo, con el fin de garantizar “el equilibrio deportivo”, según el órgano rector del balompié.

Así va el sorteo del Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, Playoff D (Chequia, Dinamarca, Macedonia del Norte o República de Irlanda)

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar, Playoff A (Bosnia y Herzegovina, Italia, Irlanda del Norte o Gales)

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, Playoff C (Kosovo, Rumanía, Eslovaquia o Turquía)

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Playoff B (Albania, Polonia, Suecia o Ucrania)

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Playoff 2 (Bolivia, Irak o Surinam)

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, Playoff 1 (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia)

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana

Le podría interesar: Donald Trump ganó el premio Fifa de la Paz: Infantino se lo entregó en el sorteo de los grupos del Mundial

