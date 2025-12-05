En vivo | Siga aquí el sorteo de los grupos del Mundial 2026

Un desfile de estrellas y delegaciones de los países clasificados brillan este viernes en la alfombra roja del Kennedy Center en una fría mañana en Washington, donde comenzó, bajo estricta vigilancia, el sorteo del Mundial 2026 con Donald Trump como figura principal.

La organización ofrece un espectáculo de unas dos horas en el Kennedy Center, una imponente sala de espectáculos en cuyos alrededores se implementó un estricto dispositivo de seguridad, obligando a cientos de personas acreditadas a esperar bajo la nieve y una temperatura bajo cero.

“Es un gran día y es un deporte formidable”, dijo Trump a su llegada al evento, donde fue recibido por el jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

El sorteo, que inició a las 12:00 del mediodía, es el punto de partida de un torneo gigantesco que se organizará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la ceremonia se determinará el recorrido de los 48 equipos que competirán por el trono que ostenta la Argentina de Lionel Messi desde el triunfo en Catar 2022.

Con actuaciones de estrellas de diversos géneros musicales -Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams o Nicole Scherzinger-, la gala es conducida por la exmodelo alemana Heidi Klum y el popular humorista Kevin Hart. Pero el invitado estelar fue, sin duda, el propio presidente de Estados Unidos.