En un operativo en El Carmen de Viboral cayeron 19 presuntos miembros de El Mesa

Según la Policía, por lo menos dos de ellos estarían involucrados en una de las recientes masacres ocurridas en este municipio del Oriente antioqueño.

    Imagen de referencia del parque del Carmen de Viboral. Foto: Jaime Pérez Munévar
El Colombiano
hace 12 horas
La Policía Antioquia informó sobre un operativo resultado de trabajos de policía judicial e inteligencia realizado tras los hechos violentos ocurridos en el municipio de El Carmen de Viboral.

Según detalló el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, en la intervención fueron capturadas 19 personas –12 de ellas por orden judicial emanada por la Justicia y siete más en flagrancia– por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.



Tras las labores de inteligencia policial, se ejecutaron 20 órdenes de allanamiento, con las que fueron incautadas armas de fuego y varias dosis de drogas listas para su distribución.

Entre los detenidos estarían los presuntos responsables de recientes homicidios registrados en el municipio, incluidos dos señalados de participar en una de las masacres ocurridas en el casco urbano de El Carmen de Viboral.


De acuerdo con la información entregada por la Policía Antioquia, varios de los capturados serían integrantes de la banda delincuencial El Mesa, que actualmente tiene una disputa con otros actores armados en el Oriente antioqueño por el manejo de las rentas ilegales, pugna que ha derivado en hechos violentos en la región.

Las autoridades destacaron que el operativo permitió avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la afectación de estas organizaciones delictivas.

