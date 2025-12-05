En un operativo en El Carmen de Viboral cayeron 19 presuntos miembros de El Mesa

La Policía Antioquia informó sobre un operativo resultado de trabajos de policía judicial e inteligencia realizado tras los hechos violentos ocurridos en el municipio de El Carmen de Viboral.

Según detalló el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, en la intervención fueron capturadas 19 personas –12 de ellas por orden judicial emanada por la Justicia y siete más en flagrancia– por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.





Tras las labores de inteligencia policial, se ejecutaron 20 órdenes de allanamiento, con las que fueron incautadas armas de fuego y varias dosis de drogas listas para su distribución.

Entre los detenidos estarían los presuntos responsables de recientes homicidios registrados en el municipio, incluidos dos señalados de participar en una de las masacres ocurridas en el casco urbano de El Carmen de Viboral.