x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Aroma Giraldino, el café que ubicó a Giraldo en el mapa

Miguel Antonio Cubillos encontró en el café su proyecto de vida y el impulso para su municipio.

  • La familia y los productores locales han sido esenciales en la consolidación de Café Aroma Gilraldino, una marca que refleja la calidad del grano del municipio. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    La familia y los productores locales han sido esenciales en la consolidación de Café Aroma Gilraldino, una marca que refleja la calidad del grano del municipio. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
  • Aroma Giraldino, el café que ubicó a Giraldo en el mapa
Maria Camila López Ramírez
Maria Camila López Ramírez
hace 4 horas
bookmark

Antes de hablar de exportaciones, cataciones y premios, Miguel Antonio Cubillos fue un joven administrador que no sabía nada de café y que, sin buscarlo, encontró en el grano el camino para su vida y para visibilizar su municipio. “Yo soy de Giraldo, pero no sabía qué era el café más allá de ver cómo lo llevaban a la cooperativa”, recuerda. Hoy lidera Café Aroma Giraldino, una marca familiar que nació hace diez años como idea y que se consolidó como empresa formal hace uno.

El origen no estuvo en una finca heredada ni en una tradición cafetera. Surgió en una oficina pública mientras hacía sus prácticas en la alcaldía, cuando una mujer le pidió ayuda para formular un proyecto sobre café. Al investigar, descubrió la historia agrícola del municipio y un propósito personal. “Me gustó tanto que decidí que fuera mi proyecto de vida”.

Los primeros pasos fueron difíciles. Sin saber de calidades ni procesos, compró café basándose en recomendaciones y quebró en el primer año. “Deseaba emprender, pero no sabía cómo. Ahí entendí que tenía que estudiar”. Llegaron los cursos del Sena, el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la decisión de formalizar el negocio.

Mientras aprendía, su familia se convirtió en su estructura. Su esposa se formó en catación y tueste, su mamá apoyó el proyecto desde el inicio, su hermana asumió procesos administrativos y su papá —mecánico empírico— transformó la primera tostadora para hacerla competitiva. Con esa máquina modificada, guiado por teléfono desde Medellín, tostaron el café que los llevó a ganar un concurso regional.

Aroma Giraldino, el café que ubicó a Giraldo en el mapa

Más adelante, el punto de inflexión fue un comprador belga, dueño de una reconocida tienda, que lo escogió como proveedor y lo formó en calidad y mercado global. Ese encuentro marcó el enfoque definitivo en cafés de especialidad y le dio la trazabilidad para posicionar la empresa.

Con el tiempo, Miguel decidió cerrar las tiendas físicas y concentrarse en lo que realmente los diferenciaba: comprar cafés especializados, fortalecer a los productores locales y abrir mercados. Hoy, junto a él, trabajan entre 300 y 400 familias de su municipio y territorios cercanos.

Ese enfoque también puso el nombre de Giraldo en el radar cafetero. La familia comenzó a traer compradores extranjeros al municipio: catadores, tostadores y empresarios de Europa, Estados Unidos y Asia que querían conocer el origen del grano. Al buscar “Giraldo” en internet, lo primero que aparecía era su marca. Café Aroma Giraldino se convirtió en la puerta de entrada para quienes empezaron a ver el territorio como origen de un café único en el mundo.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida