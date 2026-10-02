La tienda de doña Marina, la berrionda que hizo negocio

Marina del Socorro Ríos es dueña de una de esas tiendas de pueblo que todos los habitantes conocen y tienen como referencia. La “tienda de doña Marina”, como muchos la llaman, se convirtió en uno de los apodos de El Granero Guadalupe Giraldo, un negocio que ofrece productos de la canasta familiar.

Hace 25 años, Marina y su familia llegaron a Guadalupe después de dejar la vereda en la que vivían a causa de la violencia que predominaba en la zona rural. “Nunca quisimos dejar el campo”.

Para entonces sus tres hijos estaban niños y llegaban al municipio sin una fuente de ingresos, así que, entre el rebusque para sacar adelante a su familia, ella y su esposo encontraron en el comercio una posibilidad y decidieron montar una tienda.

“Era muy fea en un principio”, recuerda Marina con una pequeña sonrisa. El desconocimiento del negocio hizo difícil ese comienzo, incluso el primer surtido que compraron estaba vencido. Mientras su esposo salía al campo a conseguir dinero y hacer negocios para sostener la tienda, ella se quedaba al frente del establecimiento, atendía a los clientes, hacía los pedidos, calculaba los precios, recibía la mercancía y, al mismo tiempo, cuidaba a sus hijos y se ocupaba de la casa, “fue muy berriondo poder salir adelante entre tanta dificultad”.

Con el tiempo, compraron el local que inicialmente tenían arrendado e hicieron las adecuaciones que necesitaban. El negocio creció, pero también se convirtió en el lugar de sus recuerdos más lindos. La vocación de servicio la llevó a encariñarse con quienes llegaban a la tienda y, con los años, ese cariño se volvió recíproco.

Ahora, cuando mira hacia atrás, le cuesta imaginar que aquella mujer joven que llegó a Guadalupe con tres hijos pequeños fuera capaz de asumir tantas responsabilidades, “yo era una mujer muy guapa. Mis hijos dicen que tienen una mamá muy berrionda”, dice con orgullo por todos sus logros.

A sus hijos, ahora adultos, les enseñó a “hacer el bien, ser buenas personas, servir siempre a los demás y a evitar hacerles daño a otros”, pero también a buscar una mejor calidad de vida y a luchar por conseguirla.

En ese camino, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia la ha ayudado a superar uno de los retos que enfrentó en los primeros años: aprender a manejar algunos aspectos del negocio. A través de capacitaciones sobre administración y atención al cliente, Marina ha adquirido herramientas para fortalecer una tienda que, aunque no lleva las cuentas exactas, asegura que ha crecido de manera constante.

Así, aquella tienda que comenzó pequeña y con más dificultades que certezas se convirtió en el lugar no solo de su sostén económico, sino de crecimiento, recuerdos y cariño compartido con la gente de Guadalupe.