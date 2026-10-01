Marina, la que lidera a las mujeres en Carolina del Príncipe

Tras la separación de sus padres, Luz Marina Restrepo se mudó hace 20 años a Carolina del Príncipe con su madre y sus cinco hermanos varones. Rodeada de hombres y una madre cabeza de hogar, forjó en su proceso una personalidad firme, líder e independiente de la que, a lo largo de su vida, se ha servido para lograr sus metas. Antes de liderar la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Carolina del Príncipe, Marina trabajó 11 años en una empresa que producía gulupa y productos derivados. “Entré a oficios varios, fui ascendiendo y terminé como coordinadora de lote”, cuenta sobre su paso y experiencia previa.

Esas habilidades de liderazgo y su carácter sentaron las bases para que no dudara en postularse a una convocatoria que brindaba recursos económicos a asociaciones de mujeres en el municipio, aun sin tener un grupo.

Al llamado respondieron 25 mujeres, la idea fue montar un cultivo productivo de gulupa autosostenible que brindara autonomía económica a las asociadas. En el camino aparecieron los retos propios del campo. Las plagas, el tiempo de espera de producción, sumado al desgaste físico que implica trabajar la tierra, hicieron que algunas desistieran. Sin embargo, cuenta Marina, “nos hemos sabido reinventar” con cultivos como tomate y lechuga, actualmente en prueba. “Yo creo que somos muy fuertes”, dice mientras explica que liderar es un camino de altibajos en donde conseguir que “todas remen para el mismo lado” ha sido un logro notable. “Hemos sabido insistir y persistir y demostrar que sí podemos trabajar en comunidad, aún más como mujeres”.

Demostrarlo, en un municipio como Carolina del Príncipe, ha significado abrirse paso entre ideas que por años han limitado su papel. Cuando el proyecto estaba en ideación, un funcionario público le aseguró a Marina que una mujer no podría sacar adelante la iniciativa porque, según afirmaba, son flojas y no tienen la capacidad de estar y manejar un ambiente tan pesado como el agro. Hoy la asociación cuenta con 7.500 metros cuadrados de tierra, donde cosechan 8 toneladas de gulupa y 3 de tomate que van directo al mercado y son el sostén económico de cada mujer.

En ese camino, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha sido un apoyo importante. A través de sus programas y alianzas, la asociación ha recibido insumos y agroquímicos, capacitaciones en liderazgo, producción y proyección, además de acompañamiento en la documentación necesaria para formalizarse como organización. Esto se ha traducido en herramientas para sostener el proyecto.

“Uno, como mujer, tiene que creer en sí misma. Si usted visiona, construye y cuida lo que quiere hacer, puede lograr algo grande”, dice.